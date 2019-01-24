24 Ocak 2019 Perşembe16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:15Öğle 13:21İkindi 15:54Akşam 18:17Yatsı 19:40
    • 16°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 100.511 0.37
  • Altın: 217,245 -0.26
  • Dolar: 5,2805 -0.19
  • Euro: 5,9933 -0.54

LPG ve benzine indirim geliyor

»
Uluslararası diplomasiden ve ekonomi çevrelerinden gelen peş peşe olumlu sinyaller ile dolar 5,25 seviyelerine kadar gerileyince gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.
LPG ve benzine indirim geliyor
LPG ve benzine indirim geliyor LPG ve benzine indirim geliyor LPG ve benzine indirim geliyor

Doların geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarıyla 1 Kasım’dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test etmesiyle birlikte yükseliş eğiliminin zam olarak yansıdığı akaryakıt fiyatlarında ibre bu sefer tersine dönüyor.

 

Dolar 5,25'e kadar geriledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD liderinin ikili telefon görüşmesi, TCMB’nin faiz kararı ve 49. Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Davos'tan verdiği mesajlar ile hızla düşüşe geçen dolar bu sabah itibariyle 5,30'un altına gerileyerek 5,25'li seviyeleri gördü.

 

LPG'de indirim kesin benzinde ihtimal var

Dolardaki bu eğilim gözleri akaryakıt fiyatlarına çevirdi. Piyasa uzmanları ise yaşanan düşüş eğiliminin petrol fiyatlarına da yansıdığını belirterek LPG’de yarın itibari ile 6 kuruş indirimin kesin olduğunu benzin de ise gelecek hafta için 11 kuruşluk bir indirim ihtimalinin gündeme geldiğini belirtiyor.

Benzine 33 kuruş, motorine 38 kuruş zam yapılmıştı

Ocak ayında LPG bir kez, benzin ve motorin iki kez zamlandı. 9 ve 15 Ocak’ta benzine toplam 33 kuruş, motorine toplam 38 kuruş, 16 Ocak’ta ise LPG’ye 6 kuruş zam yapıldı.

Brent petrol varil fiyatı hemen hemen aynı seviyelerde, yani 60 ile 62 dolar arasında seyrediyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
LPG ve benzine indirim geliyorLPG ve benzine indirim geliyorUluslararası diplomasiden ve ekonomi çevrelerinden gelen peş peşe olumlu sinyaller ile dolar 5,25 seviyelerine kadar gerileyince gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.
Marketlerdeki fiyatların düşmesi için 'sıfır gümrük vergisi' önerisiMarketlerdeki fiyatların düşmesi için 'sıfır gümrük vergisi' önerisiGİMAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal, market ürünlerinin yüzde 40'ının ithal edildiğini belirterek, "Temel tüketim malları olan gıda ve temizlik malzemelerinde gümrük vergilerinin sıfırlanması fiyatların düşmesini sağlar." dedi.
Bakan açıkladı! Günlük 85 TL'ye yükseldiBakan açıkladı! Günlük 85 TL'ye yükseldiAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen iş başı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 75 liradan 85 liraya çıkardıklarını bildirdi.
"İşsizlik maaşı kaldırılsın""İşsizlik maaşı kaldırılsın"TOBB’un pazartesi günü düzenlediği Türkiye Ekonomi Şurası’nda bazı işverenler İşsizlik Fonu’nun kaldırılmasını, işsizlik maaşına son verilmesini istedi.
Kilosu 1 lira ama alan yok! Yurtdışına gönderiliyorKilosu 1 lira ama alan yok! Yurtdışına gönderiliyorTürkiye'nin en önemli tatlı su ürünleri üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde, kilogramı 1 liradan verilen Çin sazanı, balıkçıların yeni umudu oldu.
Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye 1 milyar 125 milyon dolar...Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye 1 milyar 125 milyon dolar...2018 Yılı Kasım ayında 1 milyar 125 milyon ABD Doları düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi (fiili giriş/net) gerçekleşti.
  • Köprü ve otoyollardan 1,8 milyar lira gelir23 Ocak 2019 Çarşamba 14:25
  • Borsa İstanbul coştu!23 Ocak 2019 Çarşamba 11:42
  • Ünlü giyim devi de konkordato başvurusunda bulundu23 Ocak 2019 Çarşamba 09:56
  • Bakan açıkladı! O ödemeler artırıldı22 Ocak 2019 Salı 11:35
  • Doların tansiyonu düştü22 Ocak 2019 Salı 09:11
  • Süveyş Kanalı resmen para bastı!22 Ocak 2019 Salı 09:10
  • KKTC'de asgari ücret 2 bin 740 TL oldu22 Ocak 2019 Salı 09:10
  • Korkutan kriz tahmini!22 Ocak 2019 Salı 08:58
  • Elektrik desteğinin devlete faturası22 Ocak 2019 Salı 08:55
  • Binlerce kişiye vergi iadesi müjdesi22 Ocak 2019 Salı 08:46
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri