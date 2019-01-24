LPG ve benzine indirim geliyor

Uluslararası diplomasiden ve ekonomi çevrelerinden gelen peş peşe olumlu sinyaller ile dolar 5,25 seviyelerine kadar gerileyince gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

Doların geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarıyla 1 Kasım’dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test etmesiyle birlikte yükseliş eğiliminin zam olarak yansıdığı akaryakıt fiyatlarında ibre bu sefer tersine dönüyor.

Dolar 5,25'e kadar geriledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD liderinin ikili telefon görüşmesi, TCMB’nin faiz kararı ve 49. Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Davos'tan verdiği mesajlar ile hızla düşüşe geçen dolar bu sabah itibariyle 5,30'un altına gerileyerek 5,25'li seviyeleri gördü.

LPG'de indirim kesin benzinde ihtimal var

Dolardaki bu eğilim gözleri akaryakıt fiyatlarına çevirdi. Piyasa uzmanları ise yaşanan düşüş eğiliminin petrol fiyatlarına da yansıdığını belirterek LPG’de yarın itibari ile 6 kuruş indirimin kesin olduğunu benzin de ise gelecek hafta için 11 kuruşluk bir indirim ihtimalinin gündeme geldiğini belirtiyor.

Benzine 33 kuruş, motorine 38 kuruş zam yapılmıştı

Ocak ayında LPG bir kez, benzin ve motorin iki kez zamlandı. 9 ve 15 Ocak’ta benzine toplam 33 kuruş, motorine toplam 38 kuruş, 16 Ocak’ta ise LPG’ye 6 kuruş zam yapıldı.

Brent petrol varil fiyatı hemen hemen aynı seviyelerde, yani 60 ile 62 dolar arasında seyrediyor.