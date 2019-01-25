Bahçeli'den sert tepki: Vay densiz vay!

Partisinin aday tanıtım toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, isim vermeden "Yerel seçimi beka sorunu olarak anlatmak zeka sorunudur" diyen Muharrem İnce'ye tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda "Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında Muharrem İnce'nin 'beka' açıklaması için çok sert sözler kullanarak "Vay densiz vay. Bekayı zeka sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir. Ancak senin gibi sabah başka akşam başka konuşan çarkıfeleklerin üslubudur. Zillet beğenmedi, zillet takdir etmedi diye bekamızı yok mu sayacağız?" diye cevap verdi.





Bahçeli'nin açıklamasından satır başları şöyle;

Ülkemizin en hassas döneminde yapılacak olan seçimlere 67 gün kala adaylarımızın takdim ve tanıtımı için toplandık. İşimiz çok hedeflerimiz büyük yükümüz ağırdır. 31 Mart'ta eminim ki Türkiye ehline emanet edilecektir. Türkiye'nin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.



50. YIL DÖNÜMÜMÜZÜ GÖRKEMLİ BİR ŞEKİLDE KUTLAYACAĞIZ



Belalar kol geziyorsa silip atacak direyet vardır bu millette zalimler toplanıp yıkım için fırsat kolluyorsa hepsini def edecek hamiyet vardır heyecan vardır. Bunların hepsi buradadır bu salondadır. Ülkücü hareket korkusuzdur, vicdanlıdır, akıl doldudur.Bu dava kutludur, bu dava şehitlerin kanı üzerinde yükselmiş bugünlere gelmiştir. Biliniz ki mert kovalar namert düşer. Davamıza gölge düşürenler kaçmaya mecburdur. Bunlar kaçtıkça biz kovalamaya mecburuz. MHP için imkansız diye bir şey yoktur. Böyle bir şey kitabımızda yazmaz, yazmayacak ve asla da yazmayacaktır. İman varsa imkan vardır, irade diriyse istiklal güvendedir, istikbal güvence altındadır. Türk milletine hizmet yolunda imkansızlık varsa mutlaka üstesinden geleceğiz İnanmış bir ülkücü asırlara bedeldir. 9 Şubat'ta MHP'nin 50. yıldönümünü çok görkemli bir şekilde kutlayacağız. 50 yılda neler yaşanmadı, hangi çileler çekilmedi



31 MART AYNI ZAMANDA BEKA MESELESİDİR



Öyle bir dönemdeyiz ki hem tarih yazıyor hem de tarihe şahitlik ediyoruz. MHP Türkiye’nin önünü açıyor. MHP olarak çıkar gözetmeksizin milli bekamızın haklarını savunmak için herhangi bir pazarlık gütmeden, al ver davasının içinde olmadan ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. 31 Mart seçimlerini de bu şekilde kavrıyoruz.1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Yeni sistemin mimarlarından biri de MHP’dir. 31 Mart aynı zamanda bir beka meselesidir. Cumhurbaşkanlığı sisteminin kökleşmesi hayat memat meselesidir. Cumhur ittifakının zafere imza atmasını amaçlıyoruz.



SERT SÖZLER: VAY DENSİZ VAY



Bizim için beka her şeyin önündedir, üstündedir. Beka yoksa, belediye taş yığınıdır. Beka yoksa, varoluşumuz hüsrana uğramışsa 'ne yapalım, belediyeyi nasıl yapalım" siyaseti... Malum zillet korosu hep bir ağızdan soruyor. 31 Mart yerel idare seçimlerinin beka ile ne işi varmış? İnce ince nifak taşları döşeyen orada burada partisinin genel başkanının hedef alan bir zatta cumhurbaşkanlığı adaylığında yaşadığı şok ve hezimeti atlatamadığından ağzından çıkanı kulağı duymayacak bir noktaya savrulmuştur. Aklı epey incelmiş bu zavallıya göre sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak zeka sorunuymuş. Biz bu ucube zihniyete hak ettiği cevabı vereceğiz. Vay densiz vay. Bekayı zeka sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir. Ancak senin gibi sabah başka akşam başka konuşan çarkıfeleklerin üslubudur. Zillet beğenmedi, zillet takdir etmedi diye bekamızı yok mu sayacağız? Zaten zillet koalisyonu 31 Mart’ı beka olarak görseydi biz kendimizi sorgulardık.



ATEŞLE OYNUYORLAR

Güvenli bölge kesinlikle Türkiye'nin kontrolünde olmalıdır. Güvenli bölge önerisini terör örgütlerinin güvenliği için planlayanlar ateşle oynuyor. Türkiye hiçbir güç odağından müsaade istemeyecektir. Biz onuruna düşkün bir ülkeyiz. Hiçkimse fıtrat değişti sanmasın, kan yine o kandır.Menbiç tepeden tırnağa arındırılmalıdır. 31 Mart beka seçimidir. Türk milletinin bekası da ebediyete kadar güvencede kalacaktır. 31 Mart seçimleri, yeni hükümet sisteminin ilk demokratik imtihanıdır. Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız aynı zamanda beka meseledir.