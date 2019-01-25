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Bakan Albayrak: Türkiye'ye yatırım için büyük ilgi var

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İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantılarına katılan Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan iş adamı Cüneyt Zapsu'nun bakanların onuruna yemek verdi.
Bakan Albayrak: Türkiye'ye yatırım için büyük ilgi var
Bakan Albayrak: Türkiye'ye yatırım için büyük ilgi var Bakan Albayrak: Türkiye'ye yatırım için büyük ilgi var Bakan Albayrak: Türkiye'ye yatırım için büyük ilgi var

sviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantılarına katılan Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan iş adamı Cüneyt Zapsu'nun bakanların onuruna yemek verdi.

Çok sayıda yerli ve yabancı iş insanlarının katıldığı yemekte Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk ekonomisi ve Türkiye'deki yatırım imkanları hakkında bilgi verdi. Yatırım için Türkiye'nin önemli ülke olduğunu belirterek Davos toplantılarında çok sayıda doğrudan yatırımcıyla görüştüklerini ve Türkiye'ye ilginin yoğun olduğunu belirtti.

 

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