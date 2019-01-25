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Damat kaynana ilişkisinde indirim kararı

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Damat-kaynana ilişkisi yüzünden işlenen cinayette, mahkemeden sürpriz karar... Damat Serdar İ.’ye ‘kasten öldürme’den verilen müebbet, indirimle 15 yıla çevrildi.
Damat kaynana ilişkisinde indirim kararı
Damat kaynana ilişkisinde indirim kararı Damat kaynana ilişkisinde indirim kararı Damat kaynana ilişkisinde indirim kararı

Damat-kaynana ilişkisi yüzünden işlenen cinayette, mahkemeden sürpriz karar... Damat Serdar İ.’ye ‘kasten öldürme’den verilen müebbet, indirimle 15 yıla çevrildi.

Serdar İ., iki ay önce kocasını kaybeden kaynanası Yeter B. ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Yeter B.’nin oğlu Serdar B. annesinin Facebook mesajlarını inceleyince ilişki açığa çıktı. Bunun üzerine Serdar B., dayısı Yusuf T. ile birlikte evlerinin önünde araba yıkayan damat Serdar İ. ve babasına bıçakla saldırdı. Yaralanan damat tabancayla dayı Yusuf T.’yi öldürdü. Damat Serdar İ. hakkında ‘adam öldürme’ suçundan, kayınbirader Serdar B. hakkında ise ‘yaralama’ suçundan Ankara 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Mahkeme Serdar İ.’ye ‘kasten öldürme’ suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından sanığın atılı suçu ‘haksız tahrik altında’ işlediği gerekçesiyle verilen cezayı 15 yıla indirdi. Mahkeme, sanığa kayınbiraderini yaralama suçundan 3 yıl 9 ay ceza verdi ancak bu suçu da tahrik altında işlediği gerekçesiyle verilen cezayı 2 yıl 7 aya indirdi. Mahkeme, kayınbirader Serdar B.’ye ise bin 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi, cezayı erteledi. Mahkeme kayınbiradere verilen cezadan ise haksız tahrik indirimi yapmadı. Yeter ile damadı arasında yaşanılan ilişkinin tahrik indirimi gerekçesi yapılamayacağı belirtilen kararda, özetle şöyle denildi:

‘ANNENİN OĞLUNA KARŞI SORUMLULUĞU YOK’

“Yeter B.’nin kendi yaşam ve davranışlarından dolayı oğlu Serdar B.’ye karşı bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 185/2 maddesine göre, sadece eşine karşı sadakat yükümlülüğü bulunmaktadır. Somut olayda annesi Yeter’in katılan sanık Serdar İ. ile kendi rızası dahilinde gönül ilişkisi kurduğu ve cinsel ilişkiye girdiği, her ne kadar bu durum genel ahlak kurallarına aykırılık teşkil etmekte ve kamu vicdanını rahatsız etmekte ise de hukuka aykırı bir fiil oluşturmadığı, bu nedenlerle sanık Serdar B. hakkında haksız tahrik hükümleri nedeniyle indirim yapılamayacağı anlaşılmıştır.”

 

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