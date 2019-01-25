25 Ocak 2019 Cuma16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:14Öğle 13:21İkindi 15:55Akşam 18:18Yatsı 19:41
    • 9°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 101.555 -0.22
  • Altın: 218,030 0.60
  • Dolar: 5,2705 0.20
  • Euro: 5,9698 0.24

Dolar ve euro sert düştü!

»
Dolar ve euro sert düştü!
Türk Lirası, haftanın son gününe dolar karşısından değer kazanarak başladı. 21 Ocak haftasını 5.35'li seviyelerden açan kur, kapanışta 5.25 altını zorluyor.
Dolar ve euro sert düştü! Dolar ve euro sert düştü! Dolar ve euro sert düştü!

Dolar kuru, 5.35 TL üzerinde başladığı haftada Merkez Bankası ve Bakan Berat Albayrak'ın mesajlarıyla 5.25 TL seviyesine çekildi. Mali disiplinden seçim döneminde olunmasına rağmen taviz verilmeyeceği vurgusu ve Draghi'nin de açıklamalarıyla TL hem dolar hem euro karşısında değer kazandı. Dolar/TL 25 Ocak sabahı 5.26, euro/TL ise 5.96'dan işlem görüyor.

 

ALBAYRAK'IN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLDU

Dolar/TL'de yaşanan düşüşte Merkez Bankası'nın PPK özetinde faiz indirimi konusunda aceleci davranmayacağını ve belirgin bir enflasyon düşüşü beklediğini belirtmesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mali disiplinden taviz verilmeyeceğini belirtmesi etkili oldu. Bakan Albayrak seçim tavizlerinin de verilmeyeceğini vurguladı.

 

ABD ile ilişkilerin olağan seyrettiği haftada Suriye konusunda atılan Rusya'nın da dahil olduğu üçgendeki diplomatik açıdan pozitif gelişmeler, kurun jeopolitik risk kaynaklı hareketini de engelledi.

DOLAR 5.25'İ GÖRDÜ

Dolar/TL, dün sığ piyasada 5.25 TL altını test ettikten sonra 25 Ocak sabahı 5.26 TL'nin biraz üzerinde seyrediyor. Habertürk'te yer alan habere göre; Euro ise AMB'nin faizleri sabit tutması ve Draghi'nin açıklamaları sonrası daha sert bir değer kaybı yaşadı.

AMB, 2019'un ilk toplantısında banka politika faizini sıfırda, mevduat faizini yüzde eksi 0.40'ta ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0.25'te tuttu.

Haftaya 6.15 üzerinde başlayan euro, 6 TL'nin altına inerek 5.95 seviyelerinden el değiştiriyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
BDDK'dan önemli karar!BDDK'dan önemli karar!BDDK, kredi kartı borçları için verilecek tüketici kredilerinde vadeyi 48 aydan 60 aya çıkardı.
Dolar ve euro sert düştü!Dolar ve euro sert düştü!Türk Lirası, haftanın son gününe dolar karşısından değer kazanarak başladı. 21 Ocak haftasını 5.35'li seviyelerden açan kur, kapanışta 5.25 altını zorluyor.
Bakan Albayrak: Türkiye'ye yatırım için büyük ilgi varBakan Albayrak: Türkiye'ye yatırım için büyük ilgi varİsviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantılarına katılan Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan iş adamı Cüneyt Zapsu'nun bakanların onuruna yemek verdi.
LPG ve benzine indirim geliyorLPG ve benzine indirim geliyorUluslararası diplomasiden ve ekonomi çevrelerinden gelen peş peşe olumlu sinyaller ile dolar 5,25 seviyelerine kadar gerileyince gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.
Marketlerdeki fiyatların düşmesi için 'sıfır gümrük vergisi' önerisiMarketlerdeki fiyatların düşmesi için 'sıfır gümrük vergisi' önerisiGİMAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal, market ürünlerinin yüzde 40'ının ithal edildiğini belirterek, "Temel tüketim malları olan gıda ve temizlik malzemelerinde gümrük vergilerinin sıfırlanması fiyatların düşmesini sağlar." dedi.
Bakan açıkladı! Günlük 85 TL'ye yükseldiBakan açıkladı! Günlük 85 TL'ye yükseldiAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen iş başı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 75 liradan 85 liraya çıkardıklarını bildirdi.
  • "İşsizlik maaşı kaldırılsın"24 Ocak 2019 Perşembe 09:47
  • Kilosu 1 lira ama alan yok! Yurtdışına gönderiliyor24 Ocak 2019 Perşembe 08:50
  • Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye 1 milyar 125 milyon dolar...24 Ocak 2019 Perşembe 08:45
  • Köprü ve otoyollardan 1,8 milyar lira gelir23 Ocak 2019 Çarşamba 14:25
  • Borsa İstanbul coştu!23 Ocak 2019 Çarşamba 11:42
  • Ünlü giyim devi de konkordato başvurusunda bulundu23 Ocak 2019 Çarşamba 09:56
  • Bakan açıkladı! O ödemeler artırıldı22 Ocak 2019 Salı 11:35
  • Doların tansiyonu düştü22 Ocak 2019 Salı 09:11
  • Süveyş Kanalı resmen para bastı!22 Ocak 2019 Salı 09:10
  • KKTC'de asgari ücret 2 bin 740 TL oldu22 Ocak 2019 Salı 09:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri