25 Ocak 2019 Cuma16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:14Öğle 13:21İkindi 15:55Akşam 18:18Yatsı 19:41
    • 13°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 101.521 -0.25
  • Altın: 218,223 0.69
  • Dolar: 5,2809 0.40
  • Euro: 5,9825 0.46

BDDK'dan önemli karar!

»
BDDK'dan önemli karar!
BDDK, kredi kartı borçları için verilecek tüketici kredilerinde vadeyi 48 aydan 60 aya çıkardı.
BDDK'dan önemli karar! BDDK'dan önemli karar! BDDK'dan önemli karar!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte bazı düzenlemeler yaptı. 

 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikle, kredi sınırlamalarına tabi olmayan işlemler başlıklı maddede değişikliğe gidildi. 

Buna göre; sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazine'ye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'ye ve merkezî yönetim kapsamındaki diğer kamu idarelerine ait bankalara kullandırılan krediler, bankacılık kanun ile belirlenen "kredi sınırları"na dahil olmayacak. Bankacılık kanununda yer alan "kredi sınırlamalarına dahil olmayan işlemler" başlıklı 55. madde uyarınca, bankalarının risk grubuna kullandırılan kredilerin hesabında, yönetmeliğin 19. maddesinde belirtilen finansman ortaklıkları dikkate alınmayacak. 

KONUT KREDİSİNDE DE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Yönetmeliğin konut ve taşıt kredilerinde teminat oranlarına ilişkin hükümlerinde de değişiklik yapıldı. Buna göre; tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı; enerji performansı A sınıfı olan konutlar için yüzde 90'ı, enerji performansı B sınıfı olan konutlar için yüzde 85'i aşamayacak. 

TAŞITTA SINIR 120 BİN TL'YE ÇIKTI

Yönetmelikle, taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranına ilişkin sınırlama 100,000 TL'den, 120,000 TL'ye çıkarıldı. 

VADE 60 AYA ÇIKARILDI

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle de kredi kartı borçlarının ödenmesi amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının 60 ay olarak uygulanması ve borcun başka bankada bulunması halinde borç ödemesinin ilgili bankaya yapılması hüküm altına alındı. BDDK yapılan düzenlemeyle kredi kartı borçları için verilecek tüketici kredilerinde vadeyi 48 aydan 60 aya çıkardı. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle bankaların bu amaçla vereceği tüketici kredilerinde vade 60 aya kadar uzayabilecek. Tüketici kredilerinde limit kredi kartı borç bakiyesi kadar olabilecek. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
BDDK'dan önemli karar!BDDK'dan önemli karar!BDDK, kredi kartı borçları için verilecek tüketici kredilerinde vadeyi 48 aydan 60 aya çıkardı.
Dolar ve euro sert düştü!Dolar ve euro sert düştü!Türk Lirası, haftanın son gününe dolar karşısından değer kazanarak başladı. 21 Ocak haftasını 5.35'li seviyelerden açan kur, kapanışta 5.25 altını zorluyor.
Bakan Albayrak: Türkiye'ye yatırım için büyük ilgi varBakan Albayrak: Türkiye'ye yatırım için büyük ilgi varİsviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantılarına katılan Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan iş adamı Cüneyt Zapsu'nun bakanların onuruna yemek verdi.
LPG ve benzine indirim geliyorLPG ve benzine indirim geliyorUluslararası diplomasiden ve ekonomi çevrelerinden gelen peş peşe olumlu sinyaller ile dolar 5,25 seviyelerine kadar gerileyince gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.
Marketlerdeki fiyatların düşmesi için 'sıfır gümrük vergisi' önerisiMarketlerdeki fiyatların düşmesi için 'sıfır gümrük vergisi' önerisiGİMAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal, market ürünlerinin yüzde 40'ının ithal edildiğini belirterek, "Temel tüketim malları olan gıda ve temizlik malzemelerinde gümrük vergilerinin sıfırlanması fiyatların düşmesini sağlar." dedi.
Bakan açıkladı! Günlük 85 TL'ye yükseldiBakan açıkladı! Günlük 85 TL'ye yükseldiAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen iş başı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 75 liradan 85 liraya çıkardıklarını bildirdi.
  • "İşsizlik maaşı kaldırılsın"24 Ocak 2019 Perşembe 09:47
  • Kilosu 1 lira ama alan yok! Yurtdışına gönderiliyor24 Ocak 2019 Perşembe 08:50
  • Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye 1 milyar 125 milyon dolar...24 Ocak 2019 Perşembe 08:45
  • Köprü ve otoyollardan 1,8 milyar lira gelir23 Ocak 2019 Çarşamba 14:25
  • Borsa İstanbul coştu!23 Ocak 2019 Çarşamba 11:42
  • Ünlü giyim devi de konkordato başvurusunda bulundu23 Ocak 2019 Çarşamba 09:56
  • Bakan açıkladı! O ödemeler artırıldı22 Ocak 2019 Salı 11:35
  • Doların tansiyonu düştü22 Ocak 2019 Salı 09:11
  • Süveyş Kanalı resmen para bastı!22 Ocak 2019 Salı 09:10
  • KKTC'de asgari ücret 2 bin 740 TL oldu22 Ocak 2019 Salı 09:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri