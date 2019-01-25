BDDK'dan önemli karar!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte bazı düzenlemeler yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikle, kredi sınırlamalarına tabi olmayan işlemler başlıklı maddede değişikliğe gidildi.

Buna göre; sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazine'ye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'ye ve merkezî yönetim kapsamındaki diğer kamu idarelerine ait bankalara kullandırılan krediler, bankacılık kanun ile belirlenen "kredi sınırları"na dahil olmayacak. Bankacılık kanununda yer alan "kredi sınırlamalarına dahil olmayan işlemler" başlıklı 55. madde uyarınca, bankalarının risk grubuna kullandırılan kredilerin hesabında, yönetmeliğin 19. maddesinde belirtilen finansman ortaklıkları dikkate alınmayacak.

KONUT KREDİSİNDE DE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ



Yönetmeliğin konut ve taşıt kredilerinde teminat oranlarına ilişkin hükümlerinde de değişiklik yapıldı. Buna göre; tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı; enerji performansı A sınıfı olan konutlar için yüzde 90'ı, enerji performansı B sınıfı olan konutlar için yüzde 85'i aşamayacak.

TAŞITTA SINIR 120 BİN TL'YE ÇIKTI



Yönetmelikle, taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranına ilişkin sınırlama 100,000 TL'den, 120,000 TL'ye çıkarıldı.

VADE 60 AYA ÇIKARILDI

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle de kredi kartı borçlarının ödenmesi amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının 60 ay olarak uygulanması ve borcun başka bankada bulunması halinde borç ödemesinin ilgili bankaya yapılması hüküm altına alındı. BDDK yapılan düzenlemeyle kredi kartı borçları için verilecek tüketici kredilerinde vadeyi 48 aydan 60 aya çıkardı. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle bankaların bu amaçla vereceği tüketici kredilerinde vade 60 aya kadar uzayabilecek. Tüketici kredilerinde limit kredi kartı borç bakiyesi kadar olabilecek.