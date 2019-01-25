25 Ocak 2019 Cuma16 C.Evvel 1440
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MHP'li Başkan görevden alındı!

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MHP'li Başkan görevden alındı!
MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alındı. Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatıldı.
MHP'li Başkan görevden alındı! MHP'li Başkan görevden alındı! MHP'li Başkan görevden alındı!

(Ayrıntılar Geliyor...)

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