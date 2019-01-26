Vatandaşın aidat isyanı!

Son dönemlerin en ateşli tartışma konularından biri haline gelen gayrimenkul aidatlarına yönelik şikayetler artıyor. Ocak ayının aidat belirleme dönemi olmasıyla birlikte birçok sitede itiraz sesleri yükseliyor. Öyle ki bazı sitelerde artış oranları yüzde 30’ları aşmış durumda. Bize telefon açıp bu konu hakkındaki şikayetlerini belirten kat malikinin en çok tepki gösterdiği konu ise aidatların ciddi bir rant aracı olarak görülmesi.

Artan kur ve buna bağlı olarak yükselen aidatların site yönetimlerinde de fırsata dönüştüğünü belirten birçok vatandaş, bu konuya da devletin el atması gerektiğini dile getiriyor. Alınan hizmetlerin üstüne yeni hiçbir hizmetin eklenmemesine karşın fiyatların enflasyonun çok üzerinde artmasının iyi niyetten uzak olduğuna vurgu yapan kat maliklerinin talebi, ise taban ve tavan fiyat uygulaması.

SÜRPRİZLE KARŞILAŞMASIN

Apartman Site Yöneticileri ve Sakinler Genel Başkanı olan ve aynı zamanda Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanlığı görevini yürüten Avukat İbrahim Güllü, vatandaşın bu isteğinde haklı olduğunu dile getirdi. Kira artışlarının bu yıl yüzde 16 ile sınırlandırıldığını hatırlatan Güllü, “Aidatlarda da bir önceki yılın hizmet kalemine yeni bir hizmet kalemi eklenmiyorsa artış oranına sınırlama yerinde olur. Kirada devlet bunu yaptı. Benzer uygulama aidatlarda da olursa vatandaş aidat artışında sürprizlerle karşılaşmaz” dedi.

DAVA SAYISI ARTIYOR

Konu ile ilgili dava sayılarında da ciddi oranda artışlar dikkat çekiyor. Yüksek aidat tartışmaları ölümcül vakalara da sebebiyet veriyor. Birçok insanın site aidatlarını ek bir gelir kapısı haline dönüştürdüğüne vurgu yapan İbrahim Güllü, böyle bir sınırla artan davaların da önüne geçilebileceğini söyledi. Güllü, kirada yaşanan düzenlemenin olumlu etkisinin yakın bir zamanda adliyelerde izleneceğini de aktardı.

TOPLANTILARA KATILIM ÖNEMLİ

Uzmanlar her yıl Ocak ayında yapılması gereken Kat Malikleri Toplantılarına katılımın önemli olduğuna dikkat çekiyor. Hem lüks konutlarda hem de halk tipi sosyal konutlarda aylık aidat ücretlerinin neredeyse kira bedelleri ile yarışıyor hale geldiğini belirten uzmanlar, bazı büyük inşaat şirketlerinin kendilerine ait profesyonel site yönetim şirketleri kurarak kendilerine ikinci bir kazanç kapısı oluşturduğunu söyledi. Bu konuda kat maliklerine de görevler düştüğünü belirten uzmanlar, “Bina ve bağımsız bölümlerde eksik veya hatalı kısımlardan müteahhitlerin asgari beş yıl garanti ve sorumluluğu olmasına rağmen, bu eksiklikler kat maliklerinden toplanan paralarla giderilmekte. Buna dur demek için yılda bir kez yapılan kat malikleri genel kuruluna katılmak, hatta imkan varsa yönetimde görev almak gerekiyor” uyarısında bulundu.

2 bin liranın üzerinde aidat alan siteler var

Aidatlar tıpkı ev fiyatları ve kiralar gibi istatistiklere de konu oldu. REIDIN araştırmasına göre İstanbul’da markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aylık aidat bedeli 362 lira olurken, 23 liradan başlayan tutarlar 2 bin 100 liraya kadar çıkıyor. Aidat tutarları projenin bulunduğu konum, sosyal alanlar ve benzeri gibi kriterlere göre değişiyor. Markalı projelerde 100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aidat tutarında en yüksek rakam 962 lira ile Şişli’de görülüyor. Şişli’yi bu alanda 921 lira ile Beşiktaş, 527 lira ile Kağıthane, 499 lira ile Üsküdar takip ediyor. En düşük rakam ise 131 lira ile Silivri’de bulunuyor. Silivri’yi bu alanda 194 lira ile Beylikdüzü, 205 lira ile Büyükçekmece, 214 lira ile Arnavutköy, 223 lira ile Esenyurt, 229 lira ile Esenler, 254 lira ile Avcılar izliyor.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK