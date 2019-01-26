Erdoğan: Nerede bu öldürdüğüm akademisyenler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İl Teşkilatı'nın yemeğinde konuşma yaptı. Erdoğan, İngiltere'de ışıklı bir tabelada 'Erdoğan akademisyenleri öldürüyor' şeklindeki skandal ifadeye tepki göstererek 'nerede bu öldürdüğüm akademisyenler' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te AK Parti'nin yemeğinde yaptığı konuşmada, İngiltere'deki skandal ışık gösterisine değinerek "dünya zalimlerle dolu, zalimler için yaşasın cehennem" dedi.

Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:

"NEREDE BU ÖLDÜRDÜĞÜM AKADEMİSYENLER"

"İngiltere'de bir ışıklı reklamla, benim akademisyenleri öldürdüğümden bahsediyorlar. Neredeyse bu öldürdüğüm akademisyen? Ben kendim de duymadım.

Dünya zalimlerle dolu. Ama biz de diyoruz ki, zalimler için yaşasın cehennem!"

İNGİLTERE'DEKİ O SKANDAL

İngiltere'nin başkenti Londra'da 'Canary Wharf Winter Light Exhibition' isimli ışık gösterisinde skandal bir olaya imza atılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alındığı gösteride, 'Erdoğan akademisyenleri öldürüyor' yazısı gösterilmişti.

Toplam 30 saniye süren gösteri, orada bulunanlarca kaydedilmişti.