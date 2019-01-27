Bakan açıkladı! Tonu 1 milyon doları geçiyor

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeni ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Bor madeninin Türkiye için kritik cevherlerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez, "Dünya bor rezervinin yüzde 73’ü bizde. Kimyacıların tanımıyla bir kimyasal tuz olarak geçiyor. Bor izotoplarından elde edilen ürünün tonu 1 milyon doları aşıyor. Nükleer santrallerde güvenliği sağlamak için kullanılıyor. Bir milyar dolar civarında bir gelir hedefliyoruz." dedi.

BOR TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Biz buna deterjan demiyoruz. Çünkü deterjanlar kimyasal. Yeni bir ürünle tekrar piyasaya çıkmış oldu. Doğal ve organik yaşam bir dönüş var. Bu doğru bir şey. Çamaşırların aslında temiz olması önemli. Koku dediğiniz şey kimyasal bir şey sonuçta. Diğer firmalarda bunu kullanırsa memnuniyet duyarız. Büyük zincir marketlerle görüşüldü anlaşıldı. Üç beş gün içinde bütün raflarda bulunacak. Fiyat olarak daha ekonomik bir fiyatla çıktılar. Bir yıl boyunca herhangi bir fiyat artışı olmayacak.