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Bahçeli-Yıldırım görüşmesi sonrası ilk açıklamalar

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.
Bahçeli-Yıldırım görüşmesi sonrası ilk açıklamalar
Bahçeli-Yıldırım görüşmesi sonrası ilk açıklamalar Bahçeli-Yıldırım görüşmesi sonrası ilk açıklamalar Bahçeli-Yıldırım görüşmesi sonrası ilk açıklamalar

Binali Yıldırım görüşme sonrası, "Genel Başkan'ın (MHP Genel Başkanı Bahçeli) ziyareti cumhur ittifakına güç vermiştir." dedi. Ayrıca Devlet Bahçeli, "Türk siyasi hayatında devlet adamlığı vasfıyla değişik alanlarda büyük hizmetler sunmuş olan değerli bir şahsiyetin (Binali Yıldırım) İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adayı olarak takdimi, bizleri memnun etmiştir, gururlandırmıştır." açıklamasında bulundu.

 

Binali Yıldırım, Kavacık'taki seçim ofisine ailesine ait "24 FF 224" plakalı klasik otomobili kullanarak geldi. Yıldırım, otomobilinden indikten sonra kendisini bekleyen basın mensuplarıyla tokalaşarak selamlaştı. 

Yıldırım, kendisine adaylığı için hayırlı olsun ziyaretinde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi seçim ofisinin girişinde karşıladı. Bahçeli ve Yıldırım, basın mensuplarının görüntü ve fotoğraf almasının ardından seçim ofisine geçti. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, bazı AK Parti ve MHP milletvekilleri, ilçe belediye başkan adaylarının katıldığı ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

GÖRÜŞME SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Binali Yıldırım, "Genel Başkan'ın (MHP Genel Başkanı Bahçeli) ziyareti cumhur ittifakına güç vermiştir." dedi.

Devlet Bahçeli'nin görüşme sonrası ilk sözleri, "Türk siyasi hayatında devlet adamlığı vasfıyla değişik alanlarda büyük hizmetler sunmuş olan değerli bir şahsiyetin (Binali Yıldırım) İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adayı olarak takdimi, bizleri memnun etmiştir, gururlandırmıştır." şeklindedir.

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