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Kaftancıoğlu istifadan vazgeçti

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Kaftancıoğlu istifadan vazgeçti
Görevinden istifa ettiğini duyuran İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu kararından vazgeçtiğini bildirdi.
Kaftancıoğlu istifadan vazgeçti Kaftancıoğlu istifadan vazgeçti Kaftancıoğlu istifadan vazgeçti

CHP Parti Meclisinin (PM) yeni belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yaptığı toplantı sona erdi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 13 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, özellikle İstanbul ve İzmir ilçe adaylarının oylanmasında yaşanan tartışmalar nedeniyle Kılıçdaroğlu toplantıya üç kez ara verdi.

Gergin bir ortamda devam eden toplantıda söz alan üyeler, PM'ye sunulan bazı belediye başkan adaylarına itirazda bulundu. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifası da bazı PM üyelerinin parti yönetimine eleştirilerine yol açtı.

Yaşanan tartışmalar üzerine bazı PM üyeleri "kapalı oylama" talebinde bulundu. Bu talep doğrultusunda çok sayıda ilçenin adayı "kapalı oylama" yöntemiyle belirlendi.

CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, bazı adaylarla ilgili yeniden değerlendirme talebinde bulunduğu, olumlu yanıt alamayınca toplantıyı terk ettiği öğrenildi.

PM'de bazı ilçe belediye başkan adayları çok az farkla kabul edilirken, oylamada, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın yeniden adaylık için gerekli oyu alamadığı ifade edildi.

Gelecek PM'de değerlendirilecek

CHP MYK listesinde İzmir Bayraklı adayı olarak geçen Cevat Durak ve Buca'da Aydoğan Hepdemirgil'in de Parti Meclisinden çıkamadığı belirtildi.

Şişli Belediye Başkan Adayı olarak CHP Merkez Yönetim Kurulundan (MYK) geçen Fidan Aslan Eroğlu isminin ise Parti Meclisinde geri çekildiği kaydedildi. Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül'ün partisinden istifası tartışmalara neden olmuştu.

PM'nin Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un adaylığına da onay vermediği ifade edildi.

PM'nin onayından geçemeyen yerler, yeni yerlerle beraber gelecek Parti Meclisi toplantısında tekrar değerlendirilecek.

Kaftancıoğlu istifadan vazgeçti

Öte yandan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sabaha karşı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, istifa kararından vazgeçtiğini bildirdi.

Kaftancıoğlu, "Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım. İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul’a olan sorumluluğum gereği görevime ve mücadeleme devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

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