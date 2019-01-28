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Ekmek parasını buzun altından çıkarıyorlar

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Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kışın üzerinde Eskimo usulü balık avcılığı yapılan Çıldır Gölü'nde, bazı köylüler geçimlerini buz altından yakaladıkları balıklarla sağlıyor.
Ekmek parasını buzun altından çıkarıyorlar
Ekmek parasını buzun altından çıkarıyorlar Ekmek parasını buzun altından çıkarıyorlar Ekmek parasını buzun altından çıkarıyorlar

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır'da, bazı köylüler buz altından yakaladıkları balıklarla geçimlerini sağlıyor.

Kars-Ardahan sınırlarında yer alan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde, Eskimo usulü balık avcılığı yapılıyor.

Arpaçay ilçesine bağlı Çanaksu köyünde balıkçılıkla uğraşan vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden balık avını sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde hazırlanan balıkçılar, buzla kaplı gölün üzerinde yürüyerek ağlarını bırakacakları alana geliyor.

Balıkçılar, buzu motorlu testerelerle kesip suya ağlarını atıyor. Buz altından çıkardıkları, halk arasında sarı balık denilen tatlı su sazanlarını göl kenarında bulunan restoranlarda pişiren köy halkı, geçimlerini sağlıyor.

Balıkçılardan Bahri Ağbulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 42 yıldır balıkçılıkla uğraştığını söyledi.

Çıldır Gölü'nün kış ayında görsel şölen sunduğunu ifade eden Ağbulak, "Soğuk kış şartlarında Çıldır Gölü'nde balık avlamak çok zahmetli ve sabır gerektiren bir iş. İşimizi soğuk havaya rağmen severek yapıyoruz." dedi.

Ağbulak, kalın buz tabakasını testereyle kestiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"30-40 santimetre kalınlığındaki buzu motorlu testereyle kesip suya ağlarımızı atıyoruz. Ağlarımız bir hafta suda kalıyor, sonra buzları tekrar kesip ağa düşen balıkları çekiyoruz. Yakaladığımız balıkları aldıktan sonra ağı tekrar suya atıyoruz. Yakaladıklarımız balıkları pişirip satarak geçimimizi sağlıyoruz."

 

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