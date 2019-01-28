Başından vurulmuş halde bulunan İKM intihar mı etti?

Mersin'in Tarsus ilçesinde infaz koruma memuru Veli Vural Sağnak (27), av tüfeğiyle başından vurularak ölmüş halde bulundu. Sağnak'ın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor

Olay, dün İncirlikuyu Barajı yakınlarında meydana geldi.

Atık şişe toplamak için bölgede dolaşan bir kişi, yerde hareketsiz şekilde yatan bir erkek ve yanında da av tüfeği olduğunu fark edince durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından av tüfeğiyle vurulan kişinin öldüğü belirlendi.

'BENİ HEP BÖYLE GÜLEREK HATIRLAYIN'

Polisin ceset üzerinde yaptığı kontrolde Veli Vural Sağnak adına düzenlenmiş kimlik bulundu. İnfaz koruma memuru olan Sağnak'ın iki gün önce sosyal medya hesabından bir özçekimi 'Gittiğim yol yol değil de manzarası güzel. Beni hep böyle gülerek hatırlayın' notuyla paylaştığı görüldü. Sağnak'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Sağnak'ın intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.