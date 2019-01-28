Sivas Kangalı'nın gurur günü

Türkiye'de köpek ırkları arasında düzenlenen yarışmada 1. gelen Zorro isimli Sivas Kangalı İspanya'da Türkiye'yi temsil edecek. Uzman Kangal yetiştiricisi Cahit Akgül, "Köpeğimizden dünya birinciliği bekliyoruz" dedi.

Türkiye'de köpek ırkları arasında düzenlenen yarışmada 1. gelen Zorro isimli Sivas Kangal cinsi köpek İspanya'da köpek ırkları arasında düzenlenecek yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

Sivas'ta uzman Kangal yetiştiricisi Cahit Akgül tarafından yetiştirilen Zorro isimli kangal cinsi koruma köpeği Ekim 2018'de Uluslararası Avrasya Köpek Irkları ve Sokak Köpekleri Koruma Geliştirme Federasyonu (AVKIF) tarafından İstanbul'da düzenlenen yarışmada birinci gelmişti. Zorro, aralık ayı içerisinde İspanya'da Dünya Anadolu Köpekleri Federasyonu (WAD) tarafından düzenlenecek yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

KANGAL'IN ANA ÖZELLİĞİ KARAKTERİ

Uzman Kangal yetiştiricisi Cahit Akgül, gerçek bir Kangal'ı benzer türlerinden ayıran en belirgin özelliğin karakteri olduğunu belirterek, "15 yıldır Kangal çiftliğim var. Ama çocukluğumdan bu yana Kangal yetiştiriyorum. Türkiye'de yapılan 19 yarışmaya katılarak dereceler aldık. Kangalların en büyük özellikleri karakterleridir. Sonra fiziksel özellikleri gelir. En başarılı oldukları alan ise sürü korumadır. Dünya köpek ırkları arasında sürüyü vahşi hayvanlardan korumayı başaran tek ırk budur" dedi.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Akgül, bu yıl İspanya'da düzenlenecek köpek ırkları arasında dünya şampiyonasında Türkiye'yi kendileri tarafından yetiştirilen Kangal cinsi köpeğin temsil edeceğini söyleyerek, "İspanya'da Türkiye'yi temsil edecek köpeğimizden dünya birinciliği bekliyoruz" diye konuştu.