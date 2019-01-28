CHP'den PKK destekçisi adayla ilgili açıklama!

CHP Basın Biriminden paylaşılan bilgi notunda, bazı basın yayın organlarında "CHP Kadıköy adayının açıklanmasının daha sonraki bir tarihe bırakıldığı" şeklinde yanlış bilginin yer aldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"DEĞİŞİKLİK YOK, ADAYIMIZ ŞERDİL DARA ODABAŞIDIR"

"Kadıköy belediye başkan adayımız son MYK ve Parti Meclisi toplantımızda tespit edilmiş olup adayımız Şerdil Dara Odabaşı'nın adı açıklanmıştır. Olası bir bilgi kirliliğine meydan vermemek için Kadıköy adayımızın Sayın Şerdil Dara Odabaşı olduğunu tekrar hatırlatmakta yarar görülmüştür."

KADIKÖY ADAYININ PKK'YA DESTEK MESAJLARI ORTALIĞI KARIŞTIRMIŞTI

İstanbul'da CHP'nin sadece teşkilat için değil seçmeni için de büyük önem taşıyan Kadıköy'de belirlediği ismin PKK destekçisi olduğunun ortaya çıkması partide ciddi sıkıntıları beraberinde getirmiş, Genel Merkez'e tepki yağmıştı.