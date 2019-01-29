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Yabancıya konut satışı arttı

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Yabancıya konut satışı, 2018'de önceki yıla göre yüzde 253 ile en çok Samsun'da artarken, Samsun'u, yüzde 161 ile Ankara, yüzde 91 ile Yalova takip etti.
Yabancıya konut satışı arttı
Yabancıya konut satışı arttı Yabancıya konut satışı arttı Yabancıya konut satışı arttı

Yabancıya konut satışı, 2018'de önceki yıla göre yüzde 253 ile en çok Samsun'da artarken, Samsun'u, yüzde 161'lik yükselişle Ankara ve yüzde 91'lik artışla Yalova takip etti.

2018'DE ARTTI

TÜİK istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, yabancıya konut satışı, 2018'de önceki yıla göre yüzde 78,30 artarak 22 bin 234'ten 39 bin 663'e yükseldi.

Yabancıların konut alımında geçen yıl en çok tercih ettiği il 14 bin 270 konutla İstanbul oldu. İstanbul'u, 7 bin 938 konutla Antalya, 2 bin 720 konutla Bursa, 2 bin 133 konutla Ankara ve 2 bin 63 konutla Yalova izledi.


Geçen yıl ilk defa bin adetlik konut satış sınırını aşan iller; bin 366 ile Sakarya, bin 344 ile Trabzon, bin 70 ile Aydın ve bin 22 ile Mersin olarak belirlendi. Türkiye genelinde 2017'de sadece 4 ilde yabancılara satılan konut sayısı bini geçerken, bu sayı geçen yıl 8 oldu.

Yabancıların en çok konut aldığı İstanbul ve Antalya'da satılan konut sayısı 22 bin 208'e yükseldi. Böylece toplam satışın yarısından fazlası, İstanbul ve Antalya'da gerçekleşti.

EN ÇOK KONUTU IRAKLILAR ALDI

Türkiye'den en çok konutu 8 bin 205 adetle Irak vatandaşları aldı. Iraklıların toplam satıştaki payı yüzde 20,7 oldu. Iraklıları, 3 bin 652 konut alımıyla İranlılar, 2 bin 718 adetle Suudiler, 2 bin 297 adetle Ruslar, 2 bin 199 Kuveytliler ve 2 bin 84 adetle Afganlar takip etti.En yüksek artış Samsun, Ankara ve Yalova'da
Yabancıya konut satışında geçen yıl en yüksek artış yüzde 253 ile Samsun'da kaydedildi. Samsun'da 2017'de 271 adet olan yabancıya konut satışı, geçen yıl 956'ya yükselerek bin sınırına dayandı.

Samsun'u, yüzde 161 ile Ankara, yüzde 91 ile Yalova, yüzde 85,5 ile Bursa, yüzde 77,5 ile Sakarya ve yüzde 74,5 ile İstanbul takip etti.

Yabancılara satışı gerçekleştirilen konut sayısı Ankara'da 817'den 2 bin 133'e, Yalova'da bin 79'dan 2 bin 63'e, Bursa'da bin 474'ten 2 bin 720'ye, Sakarya'da 770'den bin 366'ya, İstanbul'da 8 bin 182'den 14 bin 270'e yükseldi.
Geçen yıl en fazla artışın olduğu ve yabancıya toplam satışın yüzde 87'sinin gerçekleştiği ilk 10 içerisinde yer alan Mersin 70,5 ile 7'nci, Antalya yüzde 69 ile 8'inci, Trabzon yüzde 37,5 ile 9'uncu ve Aydın yüzde 29,5 ile 10'uncu sırada yer aldı

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