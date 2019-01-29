Açlık sınırı asgari ücretle yarışıyor

Ocak ayında yoksulluk sınırı Türk-İş’e göre 6 bin 543 liraya, açlık sınırı ise 2 bin 9 liraya yükseldi.

Türkiye’nin açlık sınırı rakamı ortaya çıktı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) raporuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) Ocak 2019’da 2 bin 8 lira 66 kuruş oldu.



Türk-İş’in araştırmasına göre, ocak ayında gıda harcamaları ise aylık yüzde 3.48, yıllık yüzde 24.34 arttı. Ayrıntılar şöyle sıralandı:



Gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor. Yürütülen kampanyalar, piyasaya yapılan müdahaleler çarşı-pazar ve marketlerdeki fiyat artışını önlemedi. Piyasanın ‘görünmez eli’ çalışanın cebindeki parayı kemirmeye devam etti. Özellikle dar ve sabit gelirli kesimlerin harcamalarında ağırlıklı yer kaplayan gıda ürünlerindeki fiyat artışı çalışanların geçim şartlarını olumsuz etkilemeye devam etti. Mutfak harcaması kapsamında günlük tüketimi fazla olan yaş sebze ve meyve fiyatları bu ay tekrar yükseldi.



Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.008,66 TL Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.542,88 TL Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 2.451,97 TL olarak hesaplandı. TÜRK-İŞ hesaplamasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı bir ayda 67.50 TL artış gösterdi.



Bunda özellikle yaş sebze ürünlerindeki artışın etkisi fazla oldu. Son bir yıl itibariyle (sadece mutfak harcaması için) 393.17 TL daha fazla harcama yapma gereği ortaya çıktı. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam için dört kişilik bir ailenin yapması gereken toplam harcama tutarı ise geçen yılın aynı ayına göre 1.280,70 TL artış gösterdi. Böylece Ocak ayı itibariyle bir önceki aya göre hayat 220 TL daha pahalı duruma geldi.

MİLYONLARCA İŞÇİ BU SINIFTA

Bekar bir işçinin asgari ücretindeki artış 417.77 lira yükselişle, 2 bin 20 liraya çıktı. Böylece asgari ücret uzun bir aradan sonra dört kişilik bir ailenin açlık sınırı tutarının üstünde belirlenmiş oldu. Ancak bekar bir işçinin yaşam maliyetini karşılamaktan uzak kaldı. Milyonlarca işçinin asgari ücret düzeyinde gelir düzeyine sahip olduğu, milyonlarca emeklinin aylık maaşının asgari ücretin altında olduğu bir yapıda, dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim ve yaşama şartlarının iyileştirilmesi gündemin öncelikli konusu olmaya devam etti.

MUTFAK ENFLASYONU DURMUYOR

TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim 2019 Ocak ayında şu şekilde gerçekleşti. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 3.48 oranında arttı. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 24.34 olarak hesaplandı. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 17.60 oldu. Süt, yoğurt, peynir grubunda süt fiyatı artarken, yoğurt ve peynir fiyatında önemli bir değişiklik olmadı. Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta geçen ay 1’er TL ucuzladığı belirtilen kıyma ve kuşbaşı etin kilogram fiyatı aynı seviyede kaldı. Yumurta fiyatı tanede 10 kuruş arttı. Sebze kilogram fiyatının bir önceki aya göre yüzde 25.90 oranında artışla 7.00 TL’ye yükselmesi etkili oldu.