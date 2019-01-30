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Diyanetin 'Fetvalar' kitabı yayımlandı

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Diyanet İşleri Başkanlığınca vatandaşların doğru dini bilgiye kolayca ulaşabilmeleri amacıyla hazırlanan "Fetvalar" kitabı çıktı.
Diyanetin 'Fetvalar' kitabı yayımlandı
Diyanetin 'Fetvalar' kitabı yayımlandı Diyanetin 'Fetvalar' kitabı yayımlandı Diyanetin 'Fetvalar' kitabı yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığınca vatandaşların doğru dini bilgiye kolayca ulaşabilmeleri amacıyla hazırlanan "Fetvalar" kitabının yayımlandığı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Din İşleri Yüksek Kurulunca, Kurulun eskiden beri ilmihal ile fıkhi konulara ilişkin verdiği fetvalar kitap haline getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı ile halkın doğru dini bilgiye kolayca ulaşabilmesi amacıyla hazırlanan kitap, Kurul tarafından verilen fetvaların hüküm, üslup ve delilleri bakımından ele alınarak, gerekli güncellemelerle yeniden yazılmasıyla ortaya çıktı.

Kitapta, ilmihal konularının yanı sıra halkın ihtiyaç duyabileceği itikad, taharet, namaz, zekat ve sadaka-i fıtır, helaller ve haramlar ile sosyal hayat gibi konular yer aldı.

Kitapta herkesi ilgilendiren genel hükümleri içeren fetvalar ile hastalık, özür gibi özel durumlarla ilgili hükümler de yer alıyor.

Vatandaşların eserden daha kolay yararlanabilmesi için yer yer fetvalar arası atıflar yapılarak, bazı kavram ile kelimelerin yer aldığı bir indeks hazırlandı.

Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri ile uzman ve uzman yardımcılarının uzun ve titiz çalışmaları sonunda hazırlanan eserde, bin 31 fetvaya yer veriliyor.

 

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