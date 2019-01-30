Attığı mesaj dayağın kanıtı oldu

Oyuncu Saruhan Hünel hakkında eski sevgilisi Eda Sönmez 3 ay korunma kararı aldırdı. Hünel, darp edip bir de "Belim ağrıyor, seni döverken kendimi de sakatladım..." diye mesaj atmış.

Oyuncu Saruhan Hünel hakkında eski sevgilisi Eda Sönmez 3 ay korunma kararı aldırdı.

Hünel'e 4 yıl önce 'Basit yaralama ve hakaret' suçlarından dava açılmıştı. İstanbul Anadolu 5.Asliye Ceza Mahkemesi, iki ayrı suçtan Hünel'e 3 bin 500 lira para cezası verdi.

Mahkemenin gerekçeli kararında Hünel'in müşteki Sönmez'in göğsüne ve diz kapağına moraracak şekilde vurduğu, ayrıca Hünel'in darp olayından sonra WhatsApp'tan 'Belim ağrıyor, seni döverken kendimi de sakatladım...' şeklinde darp olayını destekler şekilde mesaj yazdığı belirtildi.

Mahkeme, Hünel'e 5 yıl denetimli serbestlik uygulayacak.