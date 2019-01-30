Patlıcan ve biberden sonra şimdi de kabak!

Yüksek fiyatları nedeniyle eleştirilerin odağında olan bazı zincir marketler bir süre patlıcan ve biber satmamaya karar verdi. Kış aylarında serada üretilen ve halde bile fiyatı 10 lira seviyesinde olan patlıcan ve biber market reyonlarında veto edilirken, bu uygulama sadece iki ürünle sınırlı kalmayacak gibi gözüküyor. Şu anda halde kilogram fiyatı ortalama 5 lira olan, marketlerde 10 liraya satılan kabak da bir süre raflara giremeyebilir.

SADECE DOMATES

Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, büyük zincir marketlerin biber ve patlıcan alımını durdurduğunu belirterek, şu anda sadece domates aldıklarını söyledi. Antalya’daki sel ve hortum nedeniyle fiyatların yüzde 5-10 arasında yükselebileceğini ifade eden Akcan, marketlerin kabak alımını da durdurabileceğini ifade etti. Akcan, fiyatlardaki düşüşün 2 ayı bulabileceğini de vurguladı.

HALDE 8 LİRAYA İNERSE

Büyük bir market zincirinin yetkilisi de patlıcan ve biberi bir süre satmayacaklarını belirterek, “Halde ürünün fiyatı 9-10 lira olsa da bize fatura edilen 12-13 lirayı buluyor. Bu yıl doğal afetlerden dolayı fiyat yüksek, üretici de zarar etmesin. Ancak biz maliyetlerimizi de eklediğimizde ortaya çıkan bu yüksek fiyatlı etiketi müşterimizin önüne nasıl koyalım? Bu ürünlerin fiyatı 8 lira seviyesine inerse yeniden alabiliriz" diye konuştu.

PATLICANIN FİYATI 1 LİRA İNDİ

Bazı marketlerin patlıcan ve biber satmama kararının ardından Antalya Toptancı Hali’nde patlıcanın fiyatının 1 lira azaldığı da görüldü.Antalya halinde patlıcanın fiyatı 9 liraya indi. biberde ise değişim olmadı.