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AK Parti'den Doğu ve Güneydoğu'ya 'birlik' dili

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AK Parti, Doğu ve Güneydoğu'da yürütülecek yerel seçim kampanyası için özel bir yol haritası izleyecek. Bölgede ötekileştiren değil kapsayıcı bir dil kullanılacak.
AK Parti'den Doğu ve Güneydoğu'ya 'birlik' dili
AK Parti'den Doğu ve Güneydoğu'ya 'birlik' dili AK Parti'den Doğu ve Güneydoğu'ya 'birlik' dili AK Parti'den Doğu ve Güneydoğu'ya 'birlik' dili

AK Parti, Doğu ve Güneydoğu'da yürütülecek yerel seçim kampanyası için özel bir yol haritası izleyecek. Bölgede kucaklayıcı ve birleştirici bir siyasi dil kullanacak olan AK Parti, bölgedeki teşkilatlarından da bu şekilde hareket etmelerini isteyecek. Halka, gönül belediyeciliği ile bölgenin kazanacağı yatırımlar detaylı bir şekilde anlatılacak.

AK Parti teşkilatları, yarın (perşembe) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından açıklanacak olan 31 Mart yerel seçim manifestosunun ardından sahaya inecek. Bu seçimde AK Parti Doğu ve Güneydoğu'da daha yoğun bir kampanya yürütecek. Bölgede birleştirici ve kucaklayıcı bir dille kampanyasını yürütecek olan AK Parti, teşkilatlarından da bu yönde hareket etmelerini isteyecek.

DÜN VE BUGÜN ANLATILACAK

AK Parti, kampanyada seçmene 'dünü' de hatırlatacak. Kampanya sürecinde 'dün ve bugün' gerçekleri üzerinde durması beklenen AK Parti, kayyumlarla birlikte belediye bütçelerinin halk için harcandığını ortaya koyacak. Belediye kaynaklarının halk için kullanılması ile birlikte bölgenin kaderinin değiştiği ve ortaya çıkan eserler ve hizmetler vurgulanacak.

AK Parti kaynakları alanda kullanacakları dile şöyle özetliyor: "Nobran bir dil olmayacak, bu dil ötekileştiren bir dil olmayacak. Bu dil kapsayıcı bir dil olacak. Bu dil empati kurmaya elverişli bir dil olacak. Terörizm ve ırkçılık barındırmayacak. Güneydoğu söz konusu olduğunda orada yaşayan Süryani toplumunun farkında olan bir dil olacak.

KAYYUMLA ŞEHRE GÜVEN GELDİ

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir dil. Bu sürece sahip çıkmak lazım. Gittiğinizde bir şey görüyorsunuz. Şehre güven gelmiş, insanlar kendilerini güvende hissediyorlar, gençler gece sokaklarda eğlenebiliyorlar. Bu illerde insanlar bizden şunu istiyorlar; 'biz güvenlik istiyoruz, biz kamu güveninin devam etmesini istiyoruz'. Biz de tam bunu istiyoruz. HDP'li belediye personelin maaşını 5 bin lira gösteriyor, personele bin lira veriyor, 4 bin lirasını dağa gönderiyor. Milletin parasının dağa, teröre gönderilmesine bizim sandıkta müsaade etmememiz gerekiyor."

GÜVEN, GÖNÜL VE HİZMET...

Bölge halkının devlete duyduğu güvenin katlanarak artmasını sağlayacak projeler ortaya konulacak. Projeler AK Parti'nin "gönül ve hizmet" belediyeciliği ile bölgeyi kalkındırmaya yönelik olacak. Adaylar bölge halkı ve kanat önderleri ile bir araya gelerek hedef ve projelerini paylaşacak. Bölgede alt yapının yanı sıra gelişmişlik düzeyini artıracak adımlarla da halkın karşısına çıkılacak. Seçim çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bölgede mitingler yapması planlanıyor.

Yeni Şafak

 

 

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