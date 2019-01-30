30 Ocak 2019 Çarşamba16 C.Evvel 1440
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Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

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Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümü kuvvetli sağanak yağmurun etkisi altına girecek. Yapılan açıklamada su ve sel baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın batısı, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ankara, Diyarbakır, Mardin çevreleri ve Eskişehir'in güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Sivas ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmurlu, Torosların yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimleri ve Burdur'un güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa.),Kıyı Ege’de çok kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa),Hatay merkez ve batı ilçelerinde doğulu yönlerden fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimleri ve Burdur'un güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ile Akdeniz kıyı şeridinde yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa.),Kıyı Ege’de çok kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa),Hatay merkez ve batı ilçelerinde doğulu yönlerden fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ağaçların ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

IZMIR °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

 

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