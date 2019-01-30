CHP'de İzmir kaosu

Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de, 12 Eylül’ü yeniden akla getiren Tunç Soyer’i aday göstermesinden sonra hem CHP hem de İyi Parti’de sular durulmuyor.

Yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifaka giden CHP'de kavga büyüdü. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ve terör örgütü PKK sempatizanlarını belediye başkan adayı göstermesine en büyük tepki parti içinden geldi. Sert tartışmalarla geçen parti meclisi toplantısının ardından CHP teşkilatlarında istifalar gelmeye başladı.

Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek, hastanedeki tedavisi sonrası Eyüpsultan Polis Merkezi'ne giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

ADAY OLMAYINCA SALDIRDI

Aday belirleme aşamasında yaşanan tartışmalar, önceki akşam CHP Eyüpsultan ilçe başkanlığında kavgaya dönüştü. İlçe belediye başkan adayı gösterilmediğini öğrenen Emin Atmaca ve beraberindeki 20 kişi, ilçe başkanlığı binasından çıkan CHP Eyüpsultan ilçe başkanı Sinan Akçiçek ile ilçe yöneticisi Nuri Telek ve belediye meclis üyesi Ali Haydar İşkar'a saldırdı.

ATMACA ARANIYOR

Hafif şekilde yaralanan ilçe başkanı ve 2 yönetici hastaneye kaldırıldı. İlçe başkanlığı önünde tedbir alan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Aralarında Emin Atmaca’nın oğlunun da bulunduğu biri silahlı 6 kişi gözaltına alındı. Olayları ateşlediği düşünülen ve olay yerinden kaçan Emin Atmaca polis ekiplerince aranıyor.

Olay yerine gelen CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ilgililerden bilgi aldı.

KARTAL’DAN İSTİFA HABERİ

Tartışmalarla geçen parti meclisi toplantısının ardından CHP Kartal ilçe belediye başkan aday adayı Hüsnü Süslü partisinden istifa etti. Süslü, “Mart 2014 yerel seçimlerinde Kartal belediye başkan adayı gösterildim. Genel başkanın isteği ve halen il yönetimine hâkim kliklerin ayak oyunlarıyla, adaylığım iptal edilmiştir. 'Tek adam' anlayışının bir başka versiyonu olan 'tahakküm' yapılanmasının kendi partimizin içinde görmek beni derinden üzmüştür” dedi.

BENİ GÖZARDI ETTİ

Süslü, “31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde Kartal’daki belediye başkan adayını belirlemek için yapılan tüm anket ve kamuoyu araştırmalarında birinci çıkmam genel başkan ve MYK üyeleri tarafından göz ardı edilmiştir” ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP Edirne Keşan İlçe Başkanı Salim Yatıkçı geçen yıl Mayıs ayından bu yana yürüttüğü görevinden istifa etti.

Yeni Şafak