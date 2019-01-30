30 Ocak 2019 Çarşamba16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:43Güneş 08:10Öğle 13:22İkindi 16:00Akşam 18:24Yatsı 19:47
    • 11°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -13°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 104.098 2.77
  • Altın: 224,381 0.14
  • Dolar: 5,3079 -0.04
  • Euro: 6,0732 0.08

CHP'de İzmir kaosu

»
Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de, 12 Eylül’ü yeniden akla getiren Tunç Soyer’i aday göstermesinden sonra hem CHP hem de İyi Parti’de sular durulmuyor.
CHP'de İzmir kaosu
CHP'de İzmir kaosu CHP'de İzmir kaosu CHP'de İzmir kaosu

Yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifaka giden CHP'de kavga büyüdü. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ve terör örgütü PKK sempatizanlarını belediye başkan adayı göstermesine en büyük tepki parti içinden geldi. Sert tartışmalarla geçen parti meclisi toplantısının ardından CHP teşkilatlarında istifalar gelmeye başladı.

Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek, hastanedeki tedavisi sonrası Eyüpsultan Polis Merkezi'ne giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

ADAY OLMAYINCA SALDIRDI

Aday belirleme aşamasında yaşanan tartışmalar, önceki akşam CHP Eyüpsultan ilçe başkanlığında kavgaya dönüştü. İlçe belediye başkan adayı gösterilmediğini öğrenen Emin Atmaca ve beraberindeki 20 kişi, ilçe başkanlığı binasından çıkan CHP Eyüpsultan ilçe başkanı Sinan Akçiçek ile ilçe yöneticisi Nuri Telek ve belediye meclis üyesi Ali Haydar İşkar'a saldırdı.

ATMACA ARANIYOR

Hafif şekilde yaralanan ilçe başkanı ve 2 yönetici hastaneye kaldırıldı. İlçe başkanlığı önünde tedbir alan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Aralarında Emin Atmaca’nın oğlunun da bulunduğu biri silahlı 6 kişi gözaltına alındı. Olayları ateşlediği düşünülen ve olay yerinden kaçan Emin Atmaca polis ekiplerince aranıyor.

Olay yerine gelen CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ilgililerden bilgi aldı.

KARTAL’DAN İSTİFA HABERİ

Tartışmalarla geçen parti meclisi toplantısının ardından CHP Kartal ilçe belediye başkan aday adayı Hüsnü Süslü partisinden istifa etti. Süslü, “Mart 2014 yerel seçimlerinde Kartal belediye başkan adayı gösterildim. Genel başkanın isteği ve halen il yönetimine hâkim kliklerin ayak oyunlarıyla, adaylığım iptal edilmiştir. 'Tek adam' anlayışının bir başka versiyonu olan 'tahakküm' yapılanmasının kendi partimizin içinde görmek beni derinden üzmüştür” dedi.

BENİ GÖZARDI ETTİ

Süslü, “31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde Kartal’daki belediye başkan adayını belirlemek için yapılan tüm anket ve kamuoyu araştırmalarında birinci çıkmam genel başkan ve MYK üyeleri tarafından göz ardı edilmiştir” ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP Edirne Keşan İlçe Başkanı Salim Yatıkçı geçen yıl Mayıs ayından bu yana yürüttüğü görevinden istifa etti.

Yeni Şafak

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'de İzmir kaosuCHP'de İzmir kaosuKılıçdaroğlu’nun İzmir’de, 12 Eylül’ü yeniden akla getiren Tunç Soyer’i aday göstermesinden sonra hem CHP hem de İyi Parti’de sular durulmuyor.
AK Parti'den Doğu ve Güneydoğu'ya 'birlik' diliAK Parti'den Doğu ve Güneydoğu'ya 'birlik' diliAK Parti, Doğu ve Güneydoğu'da yürütülecek yerel seçim kampanyası için özel bir yol haritası izleyecek. Bölgede ötekileştiren değil kapsayıcı bir dil kullanılacak.
CHP'nin yeniden aday göstermediği Kesimoğlu: Genel Merkezin kararını tanımıyorumCHP'nin yeniden aday göstermediği Kesimoğlu: Genel Merkezin kararını tanımıyorumCHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, "Genel Merkezimizin aldığı bu kararı tanımıyorum." dedi.
Demokrasi, sahte peygamberlerin saldırısı altındaDemokrasi, sahte peygamberlerin saldırısı altındaDemokrasi, sahte peygamberlerin saldırısı altında
CHP'de 18 saatlik liste savaşı!CHP'de 18 saatlik liste savaşı!CHP’nin yerel seçim aday belirleme sürecinde kriz yaşandı. İstanbul ve İzmir adaylarını belirleme mesaisi sabah saatlerine kadar sürdü. Parti Meclisi'nde büyük tartışmalar yaşanırken peş peşe istifalar geldi.
HDP ortaklığı CHP'yi karıştırdıHDP ortaklığı CHP'yi karıştırdı31 Mart için adaylar açıklanınca CHP ve İyi Parti’nin HDP’yle gizli ittifakı su yüzüne çıktı.
  • CHP'den PKK destekçisi adayla ilgili açıklama!28 Ocak 2019 Pazartesi 23:37
  • HDP'den Chp'ye örtülü destek!28 Ocak 2019 Pazartesi 14:34
  • 'Türk kadın girişimcisini marka yapmak için hep beraber çalışacağız'28 Ocak 2019 Pazartesi 08:50
  • Kaftancıoğlu istifadan vazgeçti28 Ocak 2019 Pazartesi 08:43
  • Erdoğan: Bu seçimler bir beka seçimine dönüşmüştür28 Ocak 2019 Pazartesi 08:40
  • Bahçeli-Yıldırım görüşmesi sonrası ilk açıklamalar27 Ocak 2019 Pazar 23:00
  • CHP'de flaş istifa!27 Ocak 2019 Pazar 23:00
  • Erdoğan: Nerede bu öldürdüğüm akademisyenler?26 Ocak 2019 Cumartesi 23:35
  • MHP'li Başkan görevden alındı!25 Ocak 2019 Cuma 15:10
  • CHP ve İYİ Parti anlaştı!25 Ocak 2019 Cuma 12:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri