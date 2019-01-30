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Polat Alemdar boşanıyor

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Polat Alemdar boşanıyor
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile ünlenen oyuncu Necati Şaşmaz ile 7 yıllık eşi Nagehan Şaşmaz boşanıyor.
Polat Alemdar boşanıyor Polat Alemdar boşanıyor Polat Alemdar boşanıyor

İzlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile ünlenen oyuncu Necati Şaşmaz ile 7 yıllık eşi Nagehan Şaşmaz boşanıyor. 

Oyuncu Necati Şaşmaz ile 2012 yılında evlendiği Nagehan Şaşmaz boşanma kararı aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında yer alan habere göre; daha önce de boşanacakları konuşulan çift evliliğini kurtaramadı. 

Necati Şaşmaz, avukatı aracalığıyla bir basın açıklaması yaptı:

"Kamuoyuna,

Müvekkilim Necati ŞAŞMAZ iki evladının annesi Nagehan ŞAŞMAZ ile evliliğini tüm çabalarına rağmen kurtaramamış ve bugün itibarıyla ayrılık kararını hayata geçirerek Nagehan ŞAŞMAZ aleyhine boşanma davası açmıştır.

Müvekkilimiz iş bu boşanma sürecinin anlaşmalı olarak yapılması için de gayret sarf etmişse ve fakat süreç çekişmeli boşanma haline dönmek durumunda kalmıştır.

Taraflar iki çocuk sahibidirler. Ailenin mahremiyeti, tarafların kişilik hakları ve özellikle iki müşterek çocuğun psikolojilerinin korunması amacıyla tarafların bu sürecinde gerekli hassasiyetin gösterilmesini kamuoyundan önemle rica ederiz. "

 

 

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