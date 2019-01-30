Resmen açıkladı: Türkiye'de indirim yapacağız

Apple CEO'su Tim Cook, 2019 yılında Türkiye'deki iPhone fiyatlarında indirime gidecekleri müjdesini verdi. Cook, Çin ve Türkiye gibi pazarlarda, yerel para birimlerinin dolar karşısında yaşadığı değer kaybından olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Apple CEO’su, “Özellikle Türkiye'de TL'nin bir yılda yüzde 33 değer kaybetmesiyle satışlarımız 700 milyon dolarlık bir kayba uğradı” dedi. Kurdaki artış nedeniyle sorun yaşadıkları bu ülkelerde ürünlerinin fiyatlarını indireceklerini söyleyen Tim Cook, şu ifadeleri kullandı:

"iPhone fiyatlarını yerel düzeyde daha tüketilebilir bir hale getirmeye karar verdik. Çin ve Türkiye gibi pazarlarda, yerel paranın dolar karşısında değer kaybetmesi bizleri çok fazla etkiledi. Özellikle Türkiye'de TL'nin bir yılda yüzde 33 değer kaybetmesiyle satışlarımız 700 milyon dolarlık bir kayba uğradı. Kur farkı dolayısıyla sorun yaşadığımız bu ülkelerde indirime gitmeyi düşünüyoruz."

'ÇİN İLE İŞLER DÜZELİYOR'

Kurdaki, dalgalanmalardan ciddi şekilde etkilendikleri Çin, Türkiye, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerde hangi ürünlerde ne zaman indirim yapacakları ile ilgili ise henüz bir bilgi verilmedi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinde yumuşama işaretleri bulunduğunu belirten Cook, Reuters ile söyleşisinde, "Ticari gerilimi grafiklendirmek isteseniz, bu ay Aralık ayındaki orandan açıkça daha düşük... İki ülkenin sorunları çözebileceği konusunda iyimserim" dedi.