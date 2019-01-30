30 Ocak 2019 Çarşamba16 C.Evvel 1440
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Ödemeler yarın başlıyor

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Ödemeler yarın başlıyor
Kamuda çalışan işçilere 2019 yılında ilave tediye (ikramiye) ödeme tarihleri belli oldu. İşçiler, ilave tediyenin ilk taksitini yarın, ikinci taksitini 31 Mayıs’ta alacak. İlave tediyeden kadroya alınan taşeron işçiler de yararlanacak.
Ödemeler yarın başlıyor Ödemeler yarın başlıyor Ödemeler yarın başlıyor

Kamu kurumlarında ve KİT’lerde çalışan işçilerin merakla beklediği ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu.

 

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, ilave tediyenin birinci yarısı yarın, ikinci yarısı ise 31 Mayıs 2019 tarihinde ödenecek. Yer altı maden işlerinde çalışan işçilere ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık’ta ödenecek.

Kamu kurumları ile sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküllerde çalışanlara yılda 52 gün ilave tediye (ikramiye) ödeniyor.

İlave tediyeler, net ücret üzerinden yapılıyor.

İlave tediyeden, geçen yıl dört taksitte ödeme yapılan kadroya alınan taşeron işçiler de yararlanacak. Ancak, belediyelerin kurduğu şirketlerde kadroya alınan taşeron işçiler ilave tediyeden yararlanamıyor.

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