30 Ocak 2019 Çarşamba16 C.Evvel 1440
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Sarıgül adaylığını açıkladı

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Sarıgül adaylığını açıkladı
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün partilerinin Şişli Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.
Sarıgül adaylığını açıkladı Sarıgül adaylığını açıkladı Sarıgül adaylığını açıkladı

(Ayrıntılar geliyor...)

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