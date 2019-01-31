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Ekrem İmamoğlu zor günler geçirebilir

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CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday gösterilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zor günler geçirebilir.
Ekrem İmamoğlu zor günler geçirebilir
Ekrem İmamoğlu zor günler geçirebilir Ekrem İmamoğlu zor günler geçirebilir Ekrem İmamoğlu zor günler geçirebilir

Belediye veznesinde 20 yıldır memur olarak çalışan Yaşar Uçar hakkında zimmetine para geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Uçar ise 'Her şeyi açıklayacağım' dedikten sonra 11 sayfalık bir mektup yazdı ve ardından kendi hayatına son verdi. Emniyet tarafından el konulan mektupta neler yazdığı ise henüz netlik kazanmadı.

 

Türkiye yerel seçim atmosferine her geçen gün biraz daha girerken, İstanbul'da CHP'nin adayı olan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nde zor günler geçiriyor. Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bir belediye çalışanının önce mektup yazıp, ardından hayatına son verdiği ve mektuba Emniyet tarafından el konulduğu öğrenildi.

Beylikdüzü Belediyesi'nin veznesinde 20 yıla yakın süredir veznedar olarak görev yapan Yaşar Uçar hakkında zimmetine para geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

 

11 SAYFALIK MEKTUP YAZDI

Uçar, bu süreçte önce açığa alındı sonrasındaysa izne çıkarıldı. Yaşananlar karşısında 'Ne gerekiyorsa yapılsın' dediği öne sürülen Uçar, belediyede yaşadıklarına ilişkin 'Her şeyi anlatacağım' dedikten sonra başından geçenleri bir bir kaleme aldı.

Bu kapsamda 11 sayfalık mektup yazan Uçar, daha sonra apartman boşluğunda kendini asarak yaşamına son verdi. Söz konusu mektuba ise olay yerine gelen polisler tarafından el konuldu.

AÇIĞI KAPATMASI İÇİN MAKBUZ KESMESİNİ İSTEDİLER

Uçar'ın hayatını kaybetmesinin ardından ailesi ve bazı belediye çalışanları Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu suçladı.

Acılı aileye göre, belediye yönetimi Yaşar Uçar'dan belediye bütçesindeki 150 bin liralık açığın kapanması için makbuz kesmesini istedi. Uçar bu talebi 'bedel karşılığı yok' gerekçesiyle reddetti.

Uçar'ın makbuz kesmemesi üzerine Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, vezne görevlisi Uçar'ı izne çıkardı.

Belediye yetkilileri, Uçar'ın 150 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla görevden alındığını savundu. Uçar'ın önce açığa alındığı, sonra izinli sayıldığı öğrenildi.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

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