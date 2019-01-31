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Fed faiz kararını açıkladı!

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ABD Merkez Bankası Fed'den yapılan açıklamada, politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutma kararı alındığı bildirildi.
Fed faiz kararını açıkladı!
Fed faiz kararını açıkladı! Fed faiz kararını açıkladı! Fed faiz kararını açıkladı!

Fed'ten yapılan açıklamada, politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutma kararı alındığı belirtildi.

FAİZLE İLGİLİ "SABIRLI OLACAĞIZ" MESAJI

Açıklamada, Fed'in politika faizini sabit tutma kararının oybirliği ile alındığı ifade edilerek bankanın ileriki dönemdeki faiz hareketlerine ilişkin "sabırlı" olacağının altı çizildi.

Fed'in açıklamasında, "Küresel ekonomik ve finansal gelişmelerin ve azalan enflasyon baskılarının ışığında, komite, gelecekteki federal finansman oranı hedef aralığının ayarlanması kararının verilmesinde sabırlı olacak." ifadesine yer verildi.

"EK FAİZ ARTIŞLARI" REFERANSI KALDIRILDI

Fed'in karar metninde "ek faiz artışları" referansı da kaldırılarak, bankanın federal fonlama faizlerinin temel politika aracı olduğu tekrarlandı.

Bankanın açıklamasında, ABD'de harcamaların güçlü bir şekilde arttığı, yatırımların ise ılımlı bir görünüm sergilediği belirtildi.

İstihdam piyasasında sıkılaşmanın devam ettiği vurgulanan açıklamada, ekonomik aktivitenin güçlü bir artış oranına sahip olduğunun altı çizildi.

Bankanın açıklamasında, hane halkı harcamalarının güçlü bir şekilde arttığı belirtilerek komitenin beklentisinin esas arayışının maksimum istihdam ve fiyat istikrarı sağlamak olduğu bildirildi.

DOLARDA SON DURUM

ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri sabit tutma kararının ardından dolarda aşağı yönlü hareket gözlendi.

 

Gün içerisinde 5.5.26 - 5.32 arasında seyreden dolar, FED'in kararının ardından 5.21'e düştü.

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