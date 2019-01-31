TÜİK: İhracat, 2018'de 2017'ye göre yüzde 7 artarak 168 milyar 23 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 azalarak 223 milyar 39 milyon dolar oldu.
31 Ocak 2019 Perşembe16 C.Evvel 1440
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TÜİK açıkladı! Yüzde 12,3 arttı
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