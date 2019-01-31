Dolarda düşüş hızlandı! İşte ilk rakamlar...

Dolar 3 Aralık'tan itibaren ilk kez 5.20'nin altını gördü.

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Salı günü başlayan toplantı dün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı.

Fed, dün akşam TSİ 22:00'de açıkladığı kararda faiz artırımı yapmadığını duyurdu.

Fed beklentilere paralel olarak faiz artırmama kararı aldı. Fed için görüşler 2019 yılı için ise 3 faiz artışı yönünde.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Dün gün içerisinde en yüksek 5.32 seviyesine kadar çıkan dolar/TL, Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısındaki beklentiler üzerine düşüş trendine girerek 5.22 seviyesine kadar gevşedi. Dolar Fed kararı öncesinde de 5.26 seviyesinde seyrediyordu.

2018'DE 4 FAİZ ARTIŞI YAŞANDI

Fed, Jerome Powell'ın göreve başlamasıyla 2018 yılı içinde 4 kez faiz artırımına gitmişti. 21 Mart'ta Powell'ın göreve gelmesiyle ilk faiz artışını gerçekleştiren Fed, ardından 13 Haziran'da bir sonrakini 26 Eylül'de ve son olarak 19 Aralık'ta 25'er baz puan artışlarla 1,25-1,50 baz puan faiz oranlarıyla başladığı yılı, 2,25-2,50 baz puanla tamamlamıştı.

Kur az önce 3 Aralık'tan itibaren ilk kez 5.19 seviyesini test etti.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.20 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.01 civarında seyrediyor.