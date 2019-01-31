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Türk genci teknoloji dünyasında gündem oldu

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Furkan Kasap, Apple MacBook Pro'lar için geliştirdiği tasarımla dünya teknoloji basınının gündemine oturdu.
Türk genci teknoloji dünyasında gündem oldu
Türk genci teknoloji dünyasında gündem oldu Türk genci teknoloji dünyasında gündem oldu Türk genci teknoloji dünyasında gündem oldu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım bölümü 2. sınıf öğrencisi Furkan Kasap geliştirdiği tasarımla, MacBook'ların klavyesinin üzerinde bulunan touch bar'a (fonksiyon tuşları bölümü) akıllı telefon uygulamalarını konumlandıran Kasap, tasarımıyla İngilizce, Fransızca ve İspanyolca gibi 11 farklı dilde yayın yapan 27 tasarım blogu ve haber sitesinde haber oldu.

Furkan Kasap'ın geçen yılın ağustos sonunda tasarladığı Apple MacBook Pro Touch 2018 konsepti, web siteleri tarafından okurlarına "akılalmaz bir Mac klavye" gibi ilgi çekici başlıklarla duyuruldu.

Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarım merakının ilkokulda iki boyutlu araba çizerek başladığını ve ortaokulda da photoshop'u kullandığını ifade ederek, yaptığı çizimleri dijitale aktarmaya başlamasının ardından 3 boyutlu animasyon programlarını öğrendiğini anlattı.

Kasap, "Otomobil tasarımcısı olmak istiyordum. Lise sonda endüstriyel tasarım bölümünü okumam gerektiğini keşfettim. Daha sonra da Mimar Sinan Üniversitesi'nin yetenek sınavlarına hazırlandım. O dönemde aynı zamanda çalıştığım için ilk 2 yıl olmadı, üçüncü yıl okula girdim." şeklinde konuştu.

"Şu an çok küçük bir touch bar var"

Apple'ın MacBook Pro'larda uygulamaya başladığı touch bar'ları daha özgün hale getirmek için bir çalışma yaptığını anlatan Kasap, şunları kaydetti:

"Yeni özellikler eklesem nasıl olur diye düşündüm. Mesela, şu an çok küçük bir touch bar var. Sadece ses açma kapama ya da kapatma gibi şeyler yapılabiliyor. Bunu daha iyi hale, daha büyük bir hale nasıl getirebilirim diye düşündüm. Bilgisayarda çalışırken telefonla da ilgilenmemiz gerekebiliyor. Hem bilgisayarla hem telefonla uğraşmamak için klavyelerin üzerinden, dokunmatik klavyenin üzerinden nasıl telefondaki uygulamalara erişebileceğimizi düşündüm. Klavyede yazarken ekrandan projemizi kapatmadan, klavyenin üstünden Instagram gibi sosyal medya hesaplarımızı kullanabilmeyi öngördüm."  

Arkadaşlarına "Apple yapmış gibi" iletti, beğenip beğenmediklerini sordu

Genç tasarımcı Kasap, MacBook Pro 2018 Touch konseptini 2 günlük bir çalışmanın ardından tamamladığını, çalışmayı önce kendi sosyal medya hesabından paylaştığını, ardından da yakın arkadaşlarına "Bunu Apple yapmış, sizce nasıl olmuş?" diye sorarak tepkilerini ölçtüğünü söyledi.

Kasap, tasarım konseptinin yakın çevresinden "tam not" almasının ardından bunu, dünyaca ünlü teknoloji tasarım blogu Yanko Design'a gönderdiğini, blogun da bunu takipçileriyle paylaştığını anlattı.

Yanko Design paylaşımının ardından Forbes, Digital Trends, The Next Web ve Yahoo Finance gibi küresel internet haber sitelerinde haber olduğunu aktaran Kasap, tasarımın 11 farklı dilde yayın yapan 27 tasarım blogu ve haber sitesinde yer aldığını aktardı.

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