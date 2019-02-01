01 Şubat 2019 Cuma16 C.Evvel 1440
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AA Finans'ın ocak ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı

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AA Finans'ın ocak ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 1,26 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın ocak ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı AA Finans'ın ocak ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı AA Finans'ın ocak ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,26 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın TÜİK tarafından 4 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,26 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,80, en yüksek yüzde 1,85 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 16,38 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,50, en yüksek yüzde 19,80 oldu.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,26) göre, bir önceki ay yüzde 20,30 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,59'a yükseleceği hesaplanıyor.

 

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