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ASELSAN tarihinde bir ilk!

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ASELSAN'ın "millileştirme" konusundaki iddiası ve bunlara ulaşmak için birlikte çalıştığı firmalardan beklentileri 2 bin sanayiciyle paylaşılacak.
ASELSAN tarihinde bir ilk!
ASELSAN tarihinde bir ilk! ASELSAN tarihinde bir ilk! ASELSAN tarihinde bir ilk!

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, 5 Şubat Salı günü Congresium Ankara'da düzenleyeceği Güç Birliği Zirvesi'nde, tasarım ve üretim faaliyetlerinde birlikte çalıştığı yan sanayi ve üretici firmalarla bir araya gelecek.

 

ASELSAN tarihinde ilk kez düzenlenen ve bundan sonra her yıl geleneksel olarak düzenlenmesi planlanan etkinliğin bu yılki teması "millileştirme" olarak belirlendi.

Etkinlik kapsamında ASELSAN vizyon paylaşımının yanı sıra tema ile uygun olarak, mevcut ve gelecekte planlanan ASELSAN millileştirme çalışmaları aktarılacak.

 

Zirveye, başta Ankara olmak üzere, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Konya gibi Türkiye’nin birçok yerinden büyük çoğunluğu KOBİ niteliğinde firmalardan oluşan 2 bine yakın sanayi temsilcisi katılacak.

Katılımcı sayısının Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinden, ASELSAN'ın yurt içi iştiraklerinden, Savunma Sanayii Başkanlığı, KOSGEB, Kalkınma Ajansı gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi gibi Türkiye’nin farklı bölgelerindeki kümelerden, sanayi ve ticaret odalarından temsilcilerle 2 bin 500’ün üzerine çıkması bekleniyor.

Millileştirme çalışmalarında gelinen aşama

Zirvede, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları ile Savunma Sanayii Başkan Yardımcılarının katılması planlanan Millileştirme Yolunda Güç Birliği panelinde devlet ve özel sektörün güç birlikleri konusu ele alınacak.

Şirket yetkililerinin katılımlarıyla düzenlenecek “Millileştirme” panelinde ASELSAN’ın sektör başkanlıklarında yürütülen millileştirme çalışmalarında gelinen aşama, başarı hikayeleri ve çalışmaların yürütüleceği yöntemler ele alınacak.

Yeni milli ürünler için iş birliği 

Etkinlik süresince yer alacak ASELSAN Milli ve Yerli Ürün Kurulu standında, millileştirmesi planlanan ürünlere yönelik bilgiler firmalarla paylaşılacak.

Bu paylaşım kapsamında ASELSAN’ın halihazırda yurt dışından temin ettiği malzemelerden öncelikli olarak millileştirilmesi hedeflenenler broşürlerle sergilenecek. Paylaşılan bilgiler doğrultusunda millileştirme konusunda aday firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirilecek.  

Katılımcı profili göz önüne alındığında verilecek millileştirme mesajının savunma ile sınırlı kalmayıp birçok sektör için etkili çıktılar oluşturabileceği değerlendiriliyor.

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