04 Şubat 2019 Pazartesi16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:38Güneş 08:05Öğle 13:23İkindi 16:05Akşam 18:31Yatsı 19:52
    • 5°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -9°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 102.937 -1.09
  • Altın: 220,608 -0.02
  • Dolar: 5,2133 0.51
  • Euro: 5,9804 0.66

Cumhur İttifakı'nda gizli pazarlık yok

»
Cumhur İttifakı'nda gizli pazarlık yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Cumhur İttifakı'nda gizli pazarlık yok. PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil her türlü terör örgütüne karşı içeride ve dışarıda dimdik duran bir birlik ruhu var." dedi.
Cumhur İttifakı'nda gizli pazarlık yok Cumhur İttifakı'nda gizli pazarlık yok Cumhur İttifakı'nda gizli pazarlık yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramankazan Belediyesi önünde halka hitabına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başladı.

Kahramankazan'ın, 15 Temmuz'da bir tarih yazdığını, vatan, bayrak ve millet için 9 şehit verdiğini anımsatan Oktay, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

Ülkesini, milletini, geleceğini zerre kadar tehditte gören, sağına, soluna, arkasına, önüne bakmadan "ben buradayım" diyerek canını feda eden bir ilçenin insanlarıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Oktay, "Şehitler ölmez. Gerek sınırları içinde gerek sınırları dışında kendisine yan bakacak biri varsa değil dokuz, değil dokuz bin, 90 bin şehidini vermeye hazır bir Türkiye var. Kahramankazan da bunun sadece örneklerinden biri." diye konuştu.

Oktay, kendisini Kahramankazan'ın bir hemşehrisi olarak gördüğünü, ilçenin sorunlarıyla yakından ilgilenmeye çalıştığını söyledi.

"Birlik ve beraberliğin temsilini görüyoruz"
Kahramankazan'da, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayının seçime gireceğini anımsatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı'nda birlik ve beraberliğim temsilini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin 15 Temmuz ile perçinlenen, ondan sonra da hiçbir çıkar ilişkisine dayanmadan Türkiye'nin şaha kalmasını sağlayacak bir birlikteliğini görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirilmesi için birlikte yol yürüyen, genel seçimlerde birlikte yol yürüyen, şimdi de şehirlerin geliştirilmesi, güzelleştirilmesi, sizin hayat kalitenizin artırılması için yol yürüyen iki başkanın, iki liderin birlikteliğini, Türkiye’nin birlikteliğini görüyoruz. Cumhur İttifakı'nda gizli pazarlık yok. PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil her türlü terör örgütüne karşı içeride ve dışarıda dimdik duran bir birlik ruhu var."

Oktay, ayrıca Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün üç dönemdir en güzel şekilde ilçeye hizmet ettiğini belirtti.

Hizmeti "bayrak yarışı" diye nitelendiren Oktay, hizmet sırasının AK Parti Kahramankazan Belediye Başkanı Adayı Serhat Oğuz'da olduğuna değindi.

Kahramankazan için yarım milyar lira tutarında yatırımın devam ettiğini dile getiren Oktay, "Bu yatırımların içinde Kahramankazan'ı Esenboğa'ya bağlayacak yatırımlardan tutun da yeşil alan, konut, eğitim ve sağlık yatırımları var. Bunlar hız kesmeden Kahramankazanlının hayatını kolaylaştıracak şekilde devam edecek. Büyükşehirde de aynı şey olacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mehmet Özhaseki ile bugüne kadar AK Parti iktidarlarında verilen hizmetler aynen devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Fuat Oktay, kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı Kahramankazanlılara teşekkür etti. 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kurtulmuş: Ana dillerin ana sütü kadar helal olduğuna inanırız"Kurtulmuş: Ana dillerin ana sütü kadar helal olduğuna inanırız"AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş "Biz, ana dillerin ana sütü kadar helal olduğuna inanırız. Herkes kendisinin ana dilinde konuşur, herkes kendi kültürünü geliştirebilir" dedi.
Özhaseki: Şehirlerimizde yerli ve milli insanlar iş başında olsunÖzhaseki: Şehirlerimizde yerli ve milli insanlar iş başında olsunAK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Özhaseki, "Cumhur İttifakı görüşmelerinde yaptığımız tek şey şuydu; şehirlerimizde yerli ve milli insanlar iş başında olsun, PKK'ya sempatik bakan adamlar iş başına gelmesin." dedi.
Cumhur İttifakı'nda gizli pazarlık yokCumhur İttifakı'nda gizli pazarlık yokCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Cumhur İttifakı'nda gizli pazarlık yok. PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil her türlü terör örgütüne karşı içeride ve dışarıda dimdik duran bir birlik ruhu var." dedi.
Kurtulmuş: AK Parti ve MHP ortak miting yapabilirKurtulmuş: AK Parti ve MHP ortak miting yapabilirSeçimlerde hemen herkesle temas edeceklerini anlatan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP liderlerinin uygun gördükleri takdirde ortak miting yapacaklarını ifade etti.
Erhan Usta Samsun'da bağımsız aday olduErhan Usta Samsun'da bağımsız aday olduCumhur İttifakı'yla ilgili açıklamalarından ötürü MHP'nin ihraç ettiği Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız olarak aday olduğunu açıkladı.
AK Parti'li Ak'tan İyi Parti'ye ziyaretAK Parti'li Ak'tan İyi Parti'ye ziyaretAK Parti'li Ak'tan İyi Parti'ye ziyaret
  • Ekrem İmamoğlu zor günler geçirebilir31 Ocak 2019 Perşembe 06:29
  • Sarıgül adaylığını açıkladı30 Ocak 2019 Çarşamba 13:54
  • Turgut Altınok, Neşet Ertaş türküsü söyledi30 Ocak 2019 Çarşamba 12:57
  • CHP'de İzmir kaosu30 Ocak 2019 Çarşamba 09:38
  • AK Parti'den Doğu ve Güneydoğu'ya 'birlik' dili30 Ocak 2019 Çarşamba 09:03
  • CHP'nin yeniden aday göstermediği Kesimoğlu: Genel Merkezin kararını tanımıyorum30 Ocak 2019 Çarşamba 08:32
  • Demokrasi, sahte peygamberlerin saldırısı altında30 Ocak 2019 Çarşamba 08:10
  • CHP'de 18 saatlik liste savaşı!29 Ocak 2019 Salı 16:24
  • HDP ortaklığı CHP'yi karıştırdı29 Ocak 2019 Salı 07:42
  • CHP'den PKK destekçisi adayla ilgili açıklama!28 Ocak 2019 Pazartesi 23:37
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri