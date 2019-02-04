Stratejik alanlarda yerli üretim artırılmalı

ATO Başkanı Baran, "Türkiye'nin, dünyadaki dijital dönüşümü yakalaması, katma değeri yüksek üretim gerçekleştirmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için bilişim ürün ve hizmetlerini yerlileştirmesi gerekiyor." dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin, dünyadaki dijital dönüşümü yakalaması, katma değeri yüksek ve stratejik alanlarda üretim yapabilmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için bilişim ürün ve hizmetlerini yerlileştirmesi gerektiğini belirtti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Numaralı Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi tarafından düzenlenen “Bilişim Ürün ve Hizmetlerinin Yerlileştirilmesi” çalıştayı, ATO Congresium Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

Baran, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’de bilişim sektörünün 5 yıllık bir süreçte 160 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmayı hedeflediğine dikkati çekerek, sektörde ithalatın azaltılması için yerli üretimin önemine işaret etti.

Bilişimde yerlilik hamlelerinin başarıyla sonuçlanması için kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin dünyadaki dijital dönüşümü yakalaması, katma değeri yüksek üretim gerçekleştirmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için bilişim ürün ve hizmetlerini yerlileştirmesi gerekiyor. Ülke olarak bizi 100. yılımıza taşıyacak tek istikametimiz var o da bilişim gibi stratejik alanlarda yerli üretimi artırmak. Türkiye'nin genç nüfusu önemli bir avantaj teşkil ediyor. Genç nüfusun teknoloji üretmeyi başaracak nitelikte yetiştirilmesi gerekli."

Bilişim sektöründe yerli firmaların üretim kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla ürün ve hizmetlerin yerlileştirilmesi konusunun uzmanlar tarafından tartışıldığı, sorunların masaya yatırıldığı toplantıda, çözüm önerileri de ele alındı.

Çalıştayda görüşülen konular ve çözüm önerileri, sektörün yararlanması amacıyla Ankara Ticaret Odası tarafından bir rapor halinde yayımlanacak.