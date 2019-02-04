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Kurtulmuş: Ana dillerin ana sütü kadar helal olduğuna inanırız"

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AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş "Biz, ana dillerin ana sütü kadar helal olduğuna inanırız. Herkes kendisinin ana dilinde konuşur, herkes kendi kültürünü geliştirebilir" dedi.
Kurtulmuş: Ana dillerin ana sütü kadar helal olduğuna inanırız"
Kurtulmuş: Ana dillerin ana sütü kadar helal olduğuna inanırız Kurtulmuş: Ana dillerin ana sütü kadar helal olduğuna inanırız Kurtulmuş: Ana dillerin ana sütü kadar helal olduğuna inanırız

Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Kültür Merkezinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kanaat önderleriyle bir araya gelen Kurtulmuş, AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy'un kampanyasına katkı verdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

31 Mart'taki yerel seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Bu seçimin önemini kabullenmek, bilmek ve gereğini yerine getirmek durumundayız." dedi.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye 24 Haziran seçimlerinde geçtiğimiz sene daha önce anayasaya referandumuyla sağladığı Türk siyasi hayatının en önemli reformlarından birisi olan Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçişi temin etti. Artık Cumhurbaşkanının kapalı kapılar ardında seçileceği birtakım seçkin çevrelerin Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyeceği devirler geride kaldı. Sadece Cumhurbaşkanını seçmek değil, millet sandıktan aynı gece Cumhurbaşkanlığı yönetimin sisteminin hükümetini de çıkardı. İlk Cumhurbaşkanı olarak aramızdan birisini, bizden birisini, milletten birisini Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yaptı. İçinde yaşadığımız için belki bu reformun ne önem arz ettiğini pek bilemiyor olabiliriz. Ama tarih yazıldığı zaman Türkiye'de Cumhuriyet tarihi boyunca siyasetteki en önemli reformlarından birisinin Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi olduğu yazılacaktır. Çünkü bu aziz millet geçtiğimizde dönemlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neler çekmiştir neler."

Yerel seçimlerin Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin ilk yerel seçimi olduğunu anımsatan Kurtulmuş, seçimin Türkiye'nin hangi istikamette yürüyeceğinin de göstergesi olacağını söyledi.

Seçimlerde milletin, yeni Türkiye istikametinde yürüyeceğini, sandıklardan AK Parti'yi açık ara birinci çıkaracağını kaydeden Kurtulmuş, Türkiye ve bulunduğu coğrafyada oynanan oyunlara dikkati çekerek, Müslüman halkların yaşadığı ülkelerin paramparça edildiğini anlattı.

Türkiye'nin ilerlemesini engellemek için faaliyet gösteren terör örgütlerinin varlığına vurgu yapan Kurtulmuş, "Bizim üzerimize düşen kuklalarla uğraşmak değil, kuklacıyı iyi görmektir. Yapbozun küçük parçaları üzerinde durmak değil, oyunun tamamını görmektir. Fotoğrafın tamamı maalesef bu bölgede sınırları ayrılmış insanların gönüllerini ve zihinlerini ayırarak, birbirine düşman haline getirmektir. Bu oyunu bozacağız. Bu oyunu müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biz biriz, beraberiz hep beraber bu coğrafyanın insanlarıyız." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki ve bu coğrafyadaki Türk, Kürt ve Arabı birbirinden ayırt eden ne var? Allahımız bir, kıblemiz bir, Peygamberimiz bir, inançlarımız birdir. Halaylarımız, türkülerimiz, yasımız, taziyemiz, toprağımız, bayrağımız, vatanımız bir. Her şeyimiz bir. Bizi ayıran hiçbir şey yok. Bizi ayıran emperyalist projenin maşaları, bu maşaların ortaya koyduğu oyunlardır. Farklıklarımız olabilir. Mesela ana dillerimiz faklı olabilir. Ben Türkçe konuşuyorum. Türk anne babadan olduğum için. Kiminiz Arapça kiminiz Kürtçe konuşabilirsiniz. Biz, ana dillerinin ana sütü kadar helal olduğuna inanırız. Herkes kendisinin ana dilinde konuşur, herkes kendi kültürünü geliştirebilir. Ancak, bu kadar birliğin içerisinde ana dillerimizdeki farklılıkları hiç kimse ayrılık vesilesi haline getirmemelidir. Bu oyunu bozacak olan ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin güçlü olması, kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini ortaya koyması lazım."

31 Mart'ta belediye meclis üyelerinin seçiminin de çok önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu seçimde adayımız belli. Şimdi önümüzde bir süreç daha var. İnşallah belediye meclis üyesi adaylarımızı da tespit edeceğiz. Burada sizlerden ricam Zeytinburnu'nda temsil gücü yüksek, farklı bölgesel grupları, farklı meslekleri temsil eden arkadaşlarımız, kadınlardan, gençlerden ve engelli kardeşlerimizden dostlarımızı bu listeye koyarak Zeytinburnu'nda herkese ulaşabileceğimiz meclis üyesi listesi yapacağız. 'Benim arkadaşım, tanıdığım, komşum, mahallemden.' yok. Milletin tanıdığı, milletin dostu, milletin önüne düşecek belediye meclis üyesi adaylarıyla yolumuza gideceğiz. Çok iyi sonuç alacağız. Bunun için bir süreç devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmasında Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları anlatan Kurtulmuş, 17/25 Aralık, Gezi Parkı, 15 Temmuz darbe girişimi, ve kur oyunu gibi süreçlerden milletin desteğiyle çıktıklarını söyledi.

Toplantıda AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy ve ilçe başkanı Abdül Selami Delibalta da selamlama konuşması yaptı. 

 

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