HÜDA PAR: Tabanımızı en uygun adaya yönlendireceğiz

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde tabanlarını en uygun adaya yönlendireceklerini söyledi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'ne parti olarak girmeme kararı aldıklarını anımsatarak, HÜDA PAR'a destek veren partilileri serbest bırakmayacaklarını, hangi adaya destek verecekleri konusunda açıklama yapabileceklerini ifade etti.

Yerel seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Sağlam, her seçimin yeni bir ümit ve fırsat doğurduğunu, bu seçimin de ülke ve halk özellikle de bölge için yeni bir ümit kapısı açmasını dilediğini belirtti.

Bu anlamda üzerilerine düşen ne varsa yapmaya çalışacaklarını aktaran Sağlam, parti olarak gayretlerinin halka hizmet etmek olduğunu dile getirdi.

"İsteyen istediği şahsa oy verebilir şeklinde bir düşüncemiz yoktur"

Halka hizmet için var olduklarını belirten Sağlam, siyasi partilerin halka hizmet etmek için var olması gerektiğini, bunun gayreti ve çalışması içerisinde olduklarını bildirdi.

"Seçime katılmama yönünde bir kararımız var. Ama 31 Mart'ta ne şekilde oy kullanacağımız, teşkilatımızı, arkadaşlarımızı ve seçmenlerimizi nereye yönlendireceğimiz konusunda bir açıklama yapmadık. Gerekirse bu konuda da açıklama yapacağız. 'İsteyen istediği şahsa oy verebilir şeklinde bir kanaatimiz ve düşüncemiz yoktur." diyen Sağlam, teşkilat ve seçmen olarak parti disiplini en iyi olan partilerden biri olduklarını kaydetti.

Seçmenlerinin gözünün partilerinin genel merkezinde olacağını ifade eden Sağlam, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu konuda biz de gerektiğinde yerine göre hangi adayın ne şekilde destekleneceği konusunda açıklama yapabiliriz. Açıklama yapma gerekli midir, değil midir? Bu karar istişare neticesinde sonradan kararlaştıracağımız bir husustur. Ama şunu söyleyebiliriz ki; yerine ve adayına göre seçmenlerimizi yönlendirme şeklinde bir strateji izleyeceğiz."

HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam, şöyle devam etti:

"Seçimlerde hangi adaya oy verileceğinin tespiti, bunun belirlenmesi bize göre hizmettir. Hangi aday halkın değerlerine, örfüne, adetine, gelenek ve göreneklerine bağlıysa daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorsak, seçimlerde ondan yana tavır takınacağız. Halkımız bu konuda yanlış yapmayacağımızdan emin olsun. Halkımıza en iyi hizmet edecek aday kimse o yönde bir karar alırız. Seçime daha 2 ay var. Elbette sadece propagandalara, adaylara göre karar vermeyeceğiz. Her adayın bir geçmişi vardır, kişiliği, durduğu yer ve duruşu vardır. Biz de her adayla ilgili çalışma yaptıktan sonra bir karar alacağız. Ama bunu kamuoyuna ilan eder miyiz veya etmez miyiz ayrı bir konudur. Biz seçmenlerimizi ve tabanımızı en uygun adaya yönlendireceğiz."

"İdarecilerimizi iyi seçmezsek, geleceğimiz harap olur"

Terör örgütü PKK'nın şehirlerde kazdığı çukurların bölge halkına çok zarar verdiğini vurgulayan Sağlam, insanoğlunun tarihinden, geçmişinden bağımsız olarak hareket etmeyeceğini, geleceğini tayin ederken geçmişine baktığını aktardı.

Sağlam, 2014'ten sonra bölgenin maddi ve manevi olarak büyük yıkımlar yaşadığını, medeniyet ve tarihin yok edildiğini kaydeden Sağlam, halkın bu konuda mutlaka gereken dersi aldığına işaret etti.

Yerel seçimlerin en iyi idareciyi seçme yarışı olarak görülmesi gerektiğine dikkati çeken Sağlam, şöyle dedi:

"İdarecilerimizi iyi seçmezsek, geleceğimiz de ümitlerimiz de şehirlerimiz de harap olur. Belediye başkanı seçiyorsak, seçilen kişi halkımızın layık olduğu hizmeti getirmesi lazım. Çukur olaylarını sadece çukurun kazılmasından ibaret görmemek lazım. Bu şekilde görmek yanlış olur. Öncesini de görmek lazım. Çukurun kazılmasından önceki olaylara sebebiyet verecek durumlardan ve kayırmalardan kaçınılırsa, gerekli tedbirler önceden alınırsa çukurlar kapımızın önüne kazılmaz. Ümit ediyoruz ki halkımız ve şehirlerimiz böyle bir yıkım yaşamaz."

"Belirleyici olacağımıza inanıyoruz"

Yerel seçimlerde seçmenlerin vereceği tek bir oyun dahi değerli olduğunu vurgulayan Sağlam, HÜDA PAR'ın bu hassas dengelerde en doğru tarafta yer alarak belirleyici olacağını belirtti.

Sağlam, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sadece partinin niteliği, duruşu değil sayısı da çok önemlidir. Bir partinin belirleyici olması, oy sayısının çok fazla olmasının ötesinde bir iştir. Bazı yerlerde belediye seçimleri üç ya da beş oyla kaybetme durumu söz konusu olabilir. Bu açıdan biz belirleyici olacağımıza inanıyoruz. Bu konuda hassas dengeler var. HÜDA PAR da bu hassas dengelerde en doğru tarafta bulunarak bunu belirleyecektir. Kilit parti demek çok iddialı olur ama birçok yerde sonucu etkileyeceğimizi düşünüyoruz. Daha önceki seçimlerde de sonucu belirleyecek potansiyelimiz vardı."