04 Şubat 2019 Pazartesi16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:38Güneş 08:05Öğle 13:23İkindi 16:05Akşam 18:31Yatsı 19:52
    • 7°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • -19°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 102.937 -1.09
  • Altın: 220,845 0.08
  • Dolar: 5,2280 0.28
  • Euro: 5,9823 0.03

Rize'de 'lazboard'lu kayak keyfi

»
Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda bu yıl 12'incisi düzenlenen Petranboard Kayak Şenliği'nde renkli görüntüler oluştu.
Rize'de 'lazboard'lu kayak keyfi
Rize'de 'lazboard'lu kayak keyfi Rize'de 'lazboard'lu kayak keyfi Rize'de 'lazboard'lu kayak keyfi

Rize'nin İkizdere ilçesinde Meşeköy muhtarlığınca 2 bin 200 rakımlı Petran Yaylası'nda düzenlenen Petranboard Kayak Şenliği'ne, yerli ve yabancı yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

Etkinliğe katılanlar, yörede "petranboard" ya da "lazboard" adı verilen tahtalarla kayak yapmak üzere yayladaki parkura geldi. Önce deneme yaparak tahtaya alışmaya çalışanlar, ardından kaymanın keyfini yaşadı.

Meşeköy sakinlerinin de katıldığı şenlikte, "lazboard" ile kayak yapmaya çalışanlardan bazıları düştü.

Horon oynayarak karın tadını çıkardılar

Yaylaya gelen yerli ve yabancı turistler, horon oynayarak karın tadını çıkardı. Şenlikte, bazı vatandaşlar da naylon, şambrel ve poşetlerle kaymaya çalıştı.

Sağlık ekiplerinin olası kazalara karşı tedbir aldığı şenlikte, katılımcılara etli pilav dağıtıldı. Ayrıca vatandaşlara ÇAYKUR tarafından çay ikram edildi.  

"Yöredeki insanlar yaklaşık yüzme tahtasıyla 200 yıldır kayıyor"

İkizdere Kaymakamı Hasan Kösoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en güzel yerinin Karadeniz, Rize'nin en güzel yerinin de İkizdere Vadisi olduğunu söyledi.

ll-001.jpg

Petran Yaylası'nın çok güzel ve kayak yapmaya uygun olduğunu belirten Kösoğlu, şunları kaydetti:

"Yöredeki insanlar yaklaşık 150-200 yıldır yüzme tahtasıyla kayıyorlar. Bu bölgenin yaşlısı, genci, kadını ve erkeği yüzme tahtası ile çok güzel kayıyorlar. Amacımız buradaki güzellikleri herkese yaşatmak ve göstermek. Petran'ı ve İkizdere Vadisi'ni kayakseverlere tanıtmak ve duyurmak. Çok güzel bir katılım oldu. İnşallah burası Rize'nin gözbebeği olur."

"Alışınca kolay oluyor"

Mücella Tekke de ilk defa kaydıklarını söyleyerek, "Alışınca kolay oluyor. Kayarken elimizdeki sopalarla destek alarak fren yapıyoruz." ifadesini kullandı.

laz-so.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
''Bu değirmen aç bırakmaz"''Bu değirmen aç bırakmaz"Düzce'de değirmencilik mesleğini üç kuşaktır sürdüren 79 yaşındaki İsmail Yıldız, un öğüterek geçimini sağlıyor. ''Bu değirmen aç bırakmaz" diyor.
Rize'de 'lazboard'lu kayak keyfiRize'de 'lazboard'lu kayak keyfiRize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda bu yıl 12'incisi düzenlenen Petranboard Kayak Şenliği'nde renkli görüntüler oluştu.
Gamze Özçelik'ten yeni yardım paylaşımlarıGamze Özçelik'ten yeni yardım paylaşımlarıGamze Özçelik'ten yeni yardım paylaşımları
"Şerefim ve namusum zedelendi""Şerefim ve namusum zedelendi"Hande Yener, Twitter’da kendisine hakaret içerikli yorumlar yazan bir kişiyi savcılığa şikayet etti.
İzmir'de kopan kaya parçası eve girdiİzmir'de kopan kaya parçası eve girdiİzmir'in Tire ilçesinde heyelan nedeniyle tek katlı eve giren kaya parçası hasara yol açtı.
Polat Alemdar boşanıyorPolat Alemdar boşanıyorKurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile ünlenen oyuncu Necati Şaşmaz ile 7 yıllık eşi Nagehan Şaşmaz boşanıyor.
  • Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı30 Ocak 2019 Çarşamba 09:34
  • Asker eğlencesinde polise ateş açtılar30 Ocak 2019 Çarşamba 09:12
  • "Zirveden indiğim gün öldüğüm gündür"30 Ocak 2019 Çarşamba 08:52
  • Attığı mesaj dayağın kanıtı oldu30 Ocak 2019 Çarşamba 08:33
  • Diyanetin 'Fetvalar' kitabı yayımlandı30 Ocak 2019 Çarşamba 08:25
  • Akdeniz günde 6 düzensiz göçmene mezar oldu30 Ocak 2019 Çarşamba 08:15
  • Dededen toruna miras kalan meslek29 Ocak 2019 Salı 07:08
  • Yarım asırdır el süpürgeciliğini yaşatmaya çalışıyor29 Ocak 2019 Salı 07:07
  • Karısını küçük kardeşiyle...28 Ocak 2019 Pazartesi 13:53
  • Sivas Kangalı'nın gurur günü28 Ocak 2019 Pazartesi 09:18
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri