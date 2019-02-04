Elektrikli araçlara içimiz ısınmadı

Otomotiv endüstrisi büyük bir hızla elektrikli araçlara yönelirken iç pazar ise bu segmente hala soğuk. 2018'de toplam 621 bin aracın satıldığı pazarda elektrikli araçları tercih edenlerin sayısı sadece 155'te kaldı.

Otomobiller hızlı olduğu kadar dünyaları da çok hızlı gelişiyor. Dizel ve benzinli motor seçenekleri bile yıllar geçtikçe farklı özelliklere hatta farklı niteliklere kavuşuyor. Dünyada her geçen gün tükenmeye başlayan petrol rezervleri, özellikle otomotiv üreticilerini de farklı teknolojilere iletiyor. Dünya genelinde elektrikli ve hibrit araçlara olan talep ise her geçen gün artıyor. Tüm dünyada elektrikli araç satışları geçen yıl neredeyse 2.1 milyonu aştı. Türkiye'de ise bu rakam hibritler dahil toplam 4 bin 31 adet. Yüzde 100 elektrikli araç satışı ise sadece 155 adet. Yaklaşık 621 bin adetlik rakamda bu oran pazarın sadece yüzde 0.02'sine denk geliyor. Elektrikli araçlar devrimine en hazırlık ülkeler ise sırasıyla Norveç, Hollanda, İsveç ve Avusturya oldu. Ülkede yeni ruhsatlandırılmış taşıtların yüzde 53'ünü elektrikli araçların oluşturduğu Norveç liderliğini sürdürdü.

Türkiye'de 2013 yılına kadar toplamda 184 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. 2013 yılında sadece 31 araç satıldı. 2014 yılında 47, 2015'te 120, 2016'da 44, 2017'de 76 ve 2018'de 155 elektrikli araç Türkiye pazarında yollara çıktı. Türkiye'nin elektrikli araçlara hazır olma durumu ile ilgili olarak ise LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay şu yorumları yaptı: "Elektrikli araçlar şu anda farklı Avrupa ülkelerinde sürücüler için uygun maliyetli seçenekler olarak öne çıkarken ve dolayısıyla kullanım her geçen gün artarken, bu endeks çalışmasında yer almasak da biliyoruz ki Türkiye'de ne yazık ki rakamlar çok gerilerde. Elektrikli araçların daha ulaşılabilir ve etkin bir alternatif olabilmesi için kanun koyucuların vereceği vergi ve şarj alt yapısı destekleri çok önemli. Unutmamalıyız ki elektrikli araçlar iklim değişikliği ile mücadele etmek için en iyi yollardan biri ve bu çevre dostu araçlara herkes ulaşabilmeli. LeasePlan olarak sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda 2030 yılına kadar tüm filomuzda net 0 emisyon hedefimizle elektrikli araçların kullanımının yaygınlaştırılması için hem global hem de yerel aksiyonlarımıza devam ediyoruz."

NORVEÇ OTOMOBİLDE HOLLANDA İSTASYONDA LİDER

LeasePlan endeksine göre, elektrikli araçlara hazırlık seviyesindeki artışın başlıca nedenleri, araçların şarj altyapısının iyileştirilmesi ve elektrikli araç modellerinin bulunabilirliğinin artması olarak öne çıktı. Halka açık en çok elektrikli şarj istasyonu bulunan ülke 83 bin 196 adet ile Hollanda olurken, bu ülkeyi 37 bin 405 adet ile Almanya, 34 bin 558 adet ile Fransa takip etti. 2018 yılında Hollanda'da bin kişiye 4.8 adet elektrikli şart istasyonu düşerken, Norveç'te bin kişiye 4.5 adet, Lüksemburg'ta ise bin kişiye 1.9 adet şarj istasyonu düştü. Avusturya, İrlanda, Almanya ve Hollanda elektrikli araçlar için devletçe sağlanan avantajlı vergi indirimleri ve satın alma destekleri konusunda en yüksek sıralarda yer aldı.

DEVLET DESTEĞİ ŞART

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç "2018 yılı otomotiv sektörü için oldukça zorlu geçti. Biz tüm bu olumsuz ortama rağmen olumlu sonuçlar elde edebilen birkaç markadan birisi olduk. Gösterdiğimiz performansla 2013-2018 yılları arasında pazar payımızı iki katına çıkarmış olduk. 2019 yılında da yeni modellerimiz ve yetkili satıcı teşkilatımızın katkısıyla her geçen gün karlı ve sürdürülebilir büyüme koşullarını iyileştirmeye devam edeceğiz. 2019 yılında temkinli iyimser bir yaklaşımla otomotiv pazarın 520 bin civarında olacağını öngörüyoruz. Bu yılda pazar dinamiklerine ve ihtiyaçlarına paralel olarak uygulayacağımız ticari politikalar ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ve iş süreçlerimizi daha müşteri odaklı yürüterek pazar payımızı artırmaya devam etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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