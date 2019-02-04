Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütü uzantısı HDP'yi kastederek söylediği "İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin bunlarla beraber böyle iş tutmasının izahı mümkün değildir" sözlerine, SP'den cevap geldi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Twitter hesabından, AK Parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen cevapta "Saadet Partisi'nin gündeme getirdiği konulara cevap veremeyen Sayın Cumhurbaşkanı, ne yazık ki mesnetsiz iddialarda bulunarak kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Saadet Partisi bütün seçim bölgelerinde kendi amblemi ve kendi adayları ile seçimlere giriyor. Biz böyle yalan yanlış uydurma iddialarla uğraşmıyoruz. Ülkemizin ve insanımızın dertleri ile uğraşmayı ve çözüm yolları arayıp bulmayı kendimize görev biliyoruz" denildi.

Karamollaoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada metal yorgunluğu göndermesi yapılarak, "Ülkeyi getirdikleri hal ortadayken ve metal yorgunluğunun varlığını kendileri de kabullenmişken, böyle ucuz iftiralara başvurmaları, artık çözüm üretemediklerinin en açık itirafıdır. Biz yine de üslubumuzu bozmayacağız. Sadece "Yazıklar Olsun" demekle yetineceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle: