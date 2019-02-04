04 Şubat 2019 Pazartesi16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:38Güneş 08:05Öğle 13:23İkindi 16:05Akşam 18:31Yatsı 19:52
    • 7°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • -19°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 102.937 -1.09
  • Altın: 220,845 0.08
  • Dolar: 5,2280 0.28
  • Euro: 5,9823 0.03

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine cevap verdi

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütü uzantısı HDP'yi kastederek söylediği "İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin bunlarla beraber böyle iş tutmasının izahı mümkün değildir" sözlerine, SP'den cevap geldi.
Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine cevap verdi
Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine cevap verdi Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine cevap verdi Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine cevap verdi

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Twitter hesabından, AK Parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen cevapta "Saadet Partisi'nin gündeme getirdiği konulara cevap veremeyen Sayın Cumhurbaşkanı, ne yazık ki mesnetsiz iddialarda bulunarak kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Saadet Partisi bütün seçim bölgelerinde kendi amblemi ve kendi adayları ile seçimlere giriyor. Biz böyle yalan yanlış uydurma iddialarla uğraşmıyoruz. Ülkemizin ve insanımızın dertleri ile uğraşmayı ve çözüm yolları arayıp bulmayı kendimize görev biliyoruz" denildi.

Karamollaoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada metal yorgunluğu göndermesi yapılarak, "Ülkeyi getirdikleri hal ortadayken ve metal yorgunluğunun varlığını kendileri de kabullenmişken, böyle ucuz iftiralara başvurmaları, artık çözüm üretemediklerinin en açık itirafıdır. Biz yine de üslubumuzu bozmayacağız. Sadece "Yazıklar Olsun" demekle yetineceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

temtem.jpg

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
‘31 Mart gecesi tüm Türkiye İzmir’i konuşacak’‘31 Mart gecesi tüm Türkiye İzmir’i konuşacak’Yerel seçimin güçlü adayı Nihat Zeybekci, İzmirlilerin altyapıdan deniz kirliliğine, çöp yığınlarından trafiğe kadar birçok sorundan bıktığını söyledi ve ekledi: "İzmirliler ‘Artık yeter’ diyor. 31 Mart’ta Türkiye İzmir’i konuşacak."
Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine cevap verdiKaramollaoğlu, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine cevap verdiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütü uzantısı HDP'yi kastederek söylediği "İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin bunlarla beraber böyle iş tutmasının izahı mümkün değildir" sözlerine, SP'den cevap geldi.
HÜDA PAR: Tabanımızı en uygun adaya yönlendireceğizHÜDA PAR: Tabanımızı en uygun adaya yönlendireceğizHür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde tabanlarını en uygun adaya yönlendireceklerini söyledi.
Kurtulmuş: Ana dillerin ana sütü kadar helal olduğuna inanırız"Kurtulmuş: Ana dillerin ana sütü kadar helal olduğuna inanırız"AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş "Biz, ana dillerin ana sütü kadar helal olduğuna inanırız. Herkes kendisinin ana dilinde konuşur, herkes kendi kültürünü geliştirebilir" dedi.
Özhaseki: Şehirlerimizde yerli ve milli insanlar iş başında olsunÖzhaseki: Şehirlerimizde yerli ve milli insanlar iş başında olsunAK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Özhaseki, "Cumhur İttifakı görüşmelerinde yaptığımız tek şey şuydu; şehirlerimizde yerli ve milli insanlar iş başında olsun, PKK'ya sempatik bakan adamlar iş başına gelmesin." dedi.
Cumhur İttifakı'nda gizli pazarlık yokCumhur İttifakı'nda gizli pazarlık yokCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Cumhur İttifakı'nda gizli pazarlık yok. PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil her türlü terör örgütüne karşı içeride ve dışarıda dimdik duran bir birlik ruhu var." dedi.
  • Kurtulmuş: AK Parti ve MHP ortak miting yapabilir01 Şubat 2019 Cuma 08:56
  • Erhan Usta Samsun'da bağımsız aday oldu01 Şubat 2019 Cuma 08:32
  • AK Parti'li Ak'tan İyi Parti'ye ziyaret31 Ocak 2019 Perşembe 11:47
  • Ekrem İmamoğlu zor günler geçirebilir31 Ocak 2019 Perşembe 06:29
  • Sarıgül adaylığını açıkladı30 Ocak 2019 Çarşamba 13:54
  • Turgut Altınok, Neşet Ertaş türküsü söyledi30 Ocak 2019 Çarşamba 12:57
  • CHP'de İzmir kaosu30 Ocak 2019 Çarşamba 09:38
  • AK Parti'den Doğu ve Güneydoğu'ya 'birlik' dili30 Ocak 2019 Çarşamba 09:03
  • CHP'nin yeniden aday göstermediği Kesimoğlu: Genel Merkezin kararını tanımıyorum30 Ocak 2019 Çarşamba 08:32
  • Demokrasi, sahte peygamberlerin saldırısı altında30 Ocak 2019 Çarşamba 08:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri