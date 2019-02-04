MHP'li Sadir Durmaz, partisinin seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı ile kesinleşen 32 belediye başkan adayını kamuoyu ile paylaştı. Durmaz'ın açıkladığı listede, 14'ü ilçe, 18'i belde toplam 32 belediye başkan adayının ismi yer aldı.
04 Şubat 2019 Pazartesi16 C.Evvel 1440
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MHP, 32 belediye başkan adayını daha açıkladı
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