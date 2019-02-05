05 Şubat 2019 Salı16 C.Evvel 1440
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Bakanlık duyurdu! 16 bin personel alınacak

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Bakanlık duyurdu! 16 bin personel alınacak
Sağlık Bakanlığı 2019'da 16 bin sözleşmeli personel alacak.
Bakanlık duyurdu! 16 bin personel alınacak Bakanlık duyurdu! 16 bin personel alınacak Bakanlık duyurdu! 16 bin personel alınacak

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 16 bin sözleşmeli personel alacağı açıklandı.

 

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığının yaptıgı duyuru ile başvurular Türkiye İş Kurumu İŞKUR üzerinden yapılacak olup www.işkur.gov.tr adresinden veya İşkur il merkezlerinden şahsen yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir; 1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak. 2. 18 yaşını tamamlamış olmak. 3. 36 yaşından gün almamış olmak. 4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak). 5. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak. 6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak. 7. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. 8. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerde; a) Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak. b) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

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