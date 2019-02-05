05 Şubat 2019 Salı16 C.Evvel 1440
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Dolar düşüşle başladı

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Dolar düşüşle başladı
Dolar/TL, dün açıklanan enflasyon verisinin ardından 5.24 üzerine çıksa da kalıcı olamadı.
Dolar düşüşle başladı Dolar düşüşle başladı Dolar düşüşle başladı

Dolar kuru haftanın ilk gününe enflasyon verisi etkisiyle dalgalanarak başlarken gün sonunda belirgin bir değer değişimi görülmedi.

Merkez Bankası'nın para politikasında bu yıl veri odaklı bir yaklaşım izleyeceğini açıklamasının ardından gözler dün enflasyon rakamlarındaydı. Kötü hava koşulları nedeniyle gıda fiyatlarındaki sıçrama başta olmak üzere aylık TÜFE yüzde 1.06 artarken beklentilerden fazla sapma olmadı.

Yıllık TÜFE ekim ayında giyim ve gıda fiyatları öncülüğünde, yaşanan kur şokuyla birlikte yüzde 25.24'e yükselmiş, hükümetin enflasyonla topyekun mücadele kapsamında aldığı önlemler ve YEP etkisiyle 2018 yılını yüzde 20.30 seviyesinden kapatmıştı.

Dolar/TL, dün 5.22 başladığı günün ardından enflasyon verisiyle 5.24 üzerini görse de daha sonra yeniden 5.23 seviyesine indi.

Öğleden sonra Asya piyasalarında rupi öncülüğünde düşen dolar, pariteye bağlı olarak TL karşısında da geriledi. Dolar haftanın ilk günün 5.2172 ile kapatmasının ardından yeni günde de aşağı yönlü. 

5 Şubat sabahı dolar 5.2110, euro ise 5.9610 TL'den el değiştiriyor. Piyasada bugün izlenecek bir veri akışı bulunmuyor. Gözler iç ve dış siyasetin yanı sıra jeopolitik risklerde.

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