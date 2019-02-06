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Cumhur İttifakı'ndan 5 ilde 'destek' formülü

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AK Parti ve MHP, Doğu'daki 5 ilde 'ortak aday' yerine destek formülü için masada. Kars, Iğdır, Muş, Bitlis ve Siirt'te hangi partinin adayı anketlerde güçlü çıkarsa o adaya destek verilecek.
Cumhur İttifakı'ndan 5 ilde 'destek' formülü
Cumhur İttifakı'ndan 5 ilde 'destek' formülü Cumhur İttifakı'ndan 5 ilde 'destek' formülü Cumhur İttifakı'ndan 5 ilde 'destek' formülü

AK Parti ve MHP, yerel seçimler kapsamında Doğu'daki 5 ilin mevcut durumunu yeniden masaya yatıracak. Kars, Iğdır, Muş, Bitlis ve Siirt'in yerel seçimlerde HDP' ye geçmemesi için iki partinin kurmayları önümüzdeki günlerde bir araya gelerek özel bir formül geliştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkan adaylarına yaptığı, "Hizmetlerinizi halka anlatın, HDP' ye belediye kaptırmayın" açıklamalarından sonra MHP lideri Bahçeli'nin de Cumhur İttifakı'nın birlikte hareket edeceği illerle ilgili yeni düzenlemeler yapılabileceğini işaret etmesinin üzerine parti kurmayları harekete geçti.

2014 Yerel Seçimleri ile 24 Haziran 2018 Genel Seçim sonuçlarını ayrıntılı olarak analiz eden parti yetkilileri Kars, Iğdır, Muş, Bitlis ve Siirt'in durumunu tekrar görüşecek. Doğu'daki 5 ilde Cumhur İttifakının oy sayısının HDP oylarıyla yakınlığını dikkate alan parti kurmayları bu illerde ittifakın kazanması için 'ortak' aday yerine 'destek' formülü üzerinde duruyor. Yapılan analizlerde Muş, Bitlis ve Siirt'te AK Parti'nin HDP ile yarıştığı ve MHP'nin de AK Parti'ye destek olması halinde bu 3 ilde seçimi Cumhur İttifakı'nın kazanabileceği ortaya konuldu.

Iğdır'da bir önceki yerel seçimlerin MHP ve HDP arasında geçtiği belirtilirken AK Parti ve MHP arasında oyların bölünmesi nedeniyle HDP'nin seçimden galip çıktığı belirlendi. Bu nedenle Iğdır'da AK Parti'nin MHP'yi destekleyebileceği öğrenildi. Kars'ta ise AK Parti, MHP ve HDP'nin oylarının birbirine yakın oldukları ve anketlere göre Cumhur İttifakı'nda hangi partinin oyu yüksekse Kars'ta o partinin destekleneceği yeniden değerlendirilecek.

Sabah

 

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