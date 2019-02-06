Meyve sebzelerde fiyatlar düşüyor

Türkiye gazetesinin haberine göre, Türkiye'nin sebze ve meyve üretim merkezlerinden Antalya'da meydana gelen sel ve hortum bahane edilerek yükseltilen sebze ve meyve fiyatlarında geri çekilmeler başladı. Fiyat düşüşünde, hava sıcaklığının artmasının yanı sıra, tüketicinin bu ürünlerden uzak durması, bazı marketlerin patlıcan ve biber gibi rekortmen ürünleri 'satmama' kararı alması ile ürün elinde kalınca bazı marketlerin indirime gitmesi etkili oldu. Türkiye Haller Federasyonu Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, sebze fiyatlarının artık normal seviyelerine gelmeye başladığını, bundan sonra rakamların daha da ineceğini tahmin ettiklerini söyledi. Yaklaşık 2 aydır sebze fiyatlarında mevsimsel etkilerden dolayı ciddi oranda artış gözlendiğini vurgulayan Akbaş "Akdeniz ve Ege bölgelerindeki üreticiler açısından ocak ayı oldukça zor geçti. Aşırı yağış ve sel sebebiyle hasadı yapılamayan birçok üründe rekolte kaybı yaşandı ve üretim yüzde 30 azaldı. Şubat ayı itibarıyla da fiyatlarda ciddi düşüş görülmeye başlandı" dedi.

PATLICANDA YÜZDE 50 DÜŞÜŞ

Akbaş'ın verdiği bilgiye göre patlıcan fiyatlarında düşüş yüzde 50'yi buldu. Domates yüzde 35, salatalık yüzde 20 ucuzladı. Bundan sonra da hava sıcaklıklarıyla birlikte hasat mümkün olacak, rekolte artacak, fiyatlar makul seviyelere inebilecek. Ocak ayında yüzde 87,87 ile çarliston biberin en fazla fiyat artışı görülen ürün olduğunu hatırlatan Akbaş, "Biber yüzde 30 ucuzladı. Ortalamalara göre çarliston biber 10 liradan 6,5 liraya, salatalık 4,5 liradan 3 liraya düştü" diye konuştu.

ANTALYA'DAN İYİ HABER GELDİ

Geçtiğimiz haftalarda fırtına, sel ve hortumla anılan Antalya'dan nihayet iyi haber geldi. Halde bir hafta önce 12 liraya kadar yükselen patlıcan 4 liraya kadar düştü. Domates 2-3 lira, salatalık 4 lira, çarliston 4, kabak 3,80 TL'den işlem gördü.

GIDA FİYATINI SADECE ÜRETİM PLANI İNDİRİR

Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkanı Yüksel Tavşan, marketlerde yaşanan fiyat artışlarının ancak planlı üretim yapılarak düşürülebileceğini söyledi. Yüksel Tavşan, bir grup gazeteciyle bir araya gelerek, fiyat artışındaki ana nedenleri ve çözüm önerilerini paylaştı. Tavşan "Fiyatlar yasa ile değil, arz ve talebin dengelenmesiyle düşer. Olmayan ürün yükselir" dedi. Fiyat artışlarında bilinenin aksine komisyoncuların bir etkisi olmadığını ifade eden Tavşan "Bu kadar fiyat artışını kimse beklemiyordu. Aşırı yağmur ve güneşin az olmasından dolayı patlıcan üretimi düştü. Ürün sular altında kaldı, fiyat tavan yaptı. Sudan çıkınca fiyat eski haline gelecek. Antalya'daki hortumla falan fiyatlar üzerinde bu kadar oynanması mümkün değil" ifadesini kullandı. Marketlerde tekelleşme olduğunu, tekelleşenlerin fiyatlarla istediği gibi fiyat belirlediğini söyleyen Tavşan "Büyük market grupları patlıcan gibi bazı ürünleri almayacağız dedi, fiyatlar düştü. Binlerce mağazaları var. AVM'lerden de beslenerek piyasaya hakim oluyor, istedikleri fiyata satıyorlar. Hallerin önemi burada ortaya çıkıyor. Haller işin garantörü. Daha modern, daha şeffaf hale gelirse tartışılır olmaktan çıkar, her şey rayına girer" dedi.

Yeni hal yayasının komisyoncuların yerine tüccarlığın getirilmesi ile özelleştirme çerçevesinde oluştuğunu belirten Yüksel Tavşan "Yeni yasa ile 175 olan hal sayısı 30'a düşürülerek özelleşecek. Ancak özelleştirme yapılırken yüzde 51'lik hisse kamuda kalmalı. Yoksa çoğunluğu elinde bulunduran özel sektör bu hissesini büyük marketlere satar, yine fiyatı onlar belirler" dedi.

'SEÇ-AL TÜKETİCİNİN ZARARINA'

Marketlerdeki seç-al sistemi de her ne kadar tüketicinin yararına gibi görünse de aksine fiyatların artmasında etkili oluyor. Zayiat veren ürünün maliyeti fiyatlara ekleniyor" dedi.