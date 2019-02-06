100 yaş altına sigara yasağı

Hawaii'li bir vekil "İnsanlık tarihinin en ölümcül buluşu" dediği sigaraya karşı satın alma yaşının 100'e çıkarılması için yasa teklifinde bulundu.

ABD'nin Hawaii eyaletinde sigara satışında yaş sınırının 100'e çıkarılması için yasa teklifi verildi. Eyaletin Demokrat Parti Milletvekili Richard Creagan, "İnsanlık tarihinin en ölümcül buluşu" olarak adlandırdığı sigaranın satın alma yaşının yıldan yıla arttırılması için öneride bulundu.

'DEVLET SORUMLUDUR'

Dünya genelinde kanser başta olmak üzere pek çok ölümcül hastalığa neden olan sigara yasağının gelecek yıllarda 100 yaşına çekilmesi için yasa teklifi sunan Creagan, sigara satışının 2020'de 30'a, 2021'de 40'a, 2022'de 50'ye, 2023'te 60'a ve 2024'te de 100 yaşına çıkarılmasını talep etti.

Aynı zamanda bir hekim olan ve stajyerlik yaptığı dönemde uyanık kalmak için sigara kullandığını belirten milletvekili, "Devlet halkın sağlığını korumakla yükümlüdür" diyerek sigaranın yasaklanması gerektiğini ifade etti.

"Örneğin insanların afyonlara, ya da diğer reçeteli ilaçlara serbestçe erişmesine izin vermiyoruz" diyen Creagan, sigara "reçeteli ilaçlardan ölümcül, tehlikeli ve bağımlılık yaratıyor" diyerek sigaranın yasaklanması gerektiğini savundu. ABD genelinde sigara satın alma yaşı 18 iken Hawaii, yeni düzenleme ile sigara ve alkol gibi ürünlerin satın alma yaşını 18'den 21'e çıkaran kıtadaki ilk eyalet oldu.