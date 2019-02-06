İki lider anketleri masaya yatıracak

En son 12 Aralık'ta görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün tekrar bir araya gelecek.

CHP ile İYİ Parti'nin iş birliği yapacağı iller arasında, 2014 yerel seçimlerinde MHP'nin kazandığı Kars ile yine aynı seçimlerde MHP'nin az bir farkla HDP'ye geçen Iğdır bulunuyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinde bu iller yeniden gündeme gelecek.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AK Parti adayını açıkladığı il ve ilçelerde tekrar anket yaptırdı. Anket sonuçları iki liderin görüşmesinde de değerlendirileceği kaydedildi. Anketten çıkan oy oranı diğer ittifak yapan diğer partilerin oy oranından düşük olması halinde il ve ilçelerde aday değişiminin de gündeme geleceği konuşuluyor. İl ve ilçelerde sıkıntı ve memnuniyetsizlik oluşturan adayların da geri çekilebileceği belirtiliyor.

AK Parti ve MHP'li kurmayların geçtiğimiz hafta bu anketi görüştüğü ve her iki partinin de genel başkanlarına sunulduğu belirtildi. Liderlerin "Ne gerekiyorsa yapılsın" talimatı verdiği de öğrenildi. MHP ve AK Parti'nin ittifak yapmadığı illerde de ittifak yapılacağı belirtiliyor. Anketten çıkan sonuca göre hangi partinin oyu İYİ Parti ve CHP'nin oyunun önündeyse ittifak o partide kalacak.

Liderler bir araya geldiklerinde seçim süreci ve mitingleri de değerlendirecek. İki partinin İstanbul ve Adana'da ortak miting yapabileceği de ifade edildi.