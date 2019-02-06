06 Şubat 2019 Çarşamba16 C.Evvel 1440
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Destici: Görüyoruz ki ABD Suriye'den çekilmiyor

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BBP Genel Başkanı Destici, Suriye'nin kuzeyine dair, "Terör unsurları tamamen sökülüp atılmalı. ABD diretiyor, önce 'askerlerimiz çekilecek' dedi. Görüyoruz ki ABD Suriye'den çekilmiyor." dedi.
Destici: Görüyoruz ki ABD Suriye'den çekilmiyor
Destici: Görüyoruz ki ABD Suriye'den çekilmiyor Destici: Görüyoruz ki ABD Suriye'den çekilmiyor Destici: Görüyoruz ki ABD Suriye'den çekilmiyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde vekil imamları kabul ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Daha sonra gündeme ilişkin açıklamada bulunan Destici, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine dikkati çekerek, 7 Şubat Perşembe günü "Doğu Türkistan'da Ceza Kampları ve Gulca Katliamı" paneli düzenleyeceklerini belirtti.

Son 3 yılda Türkiye'nin terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele stratejisi geliştirdiğine ve teröre ağır darbe vurulduğuna dikkati çeken Destici, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan İdlib operasyonu, Zeytin Dalı Harekatı ve en nihayetinde Afrin zaferiyle ile sonuçlandı. Bu yetmedi şimdi Fırat'ın doğusu meselesi var, Kuzey Irak meselesi var. Dolayısıyla buradaki terör unsurlarının da tamamen sökülüp atılması gerekiyor. ABD diretiyor, önce 'askerlerimiz çekilecek' dedi. Şu anda görüyoruz ki ABD Suriye'den çekilmiyor. Sadece askerlerini Kuzey Irak'a kaydırıyor, çünkü asıl hesabı orada."

 

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